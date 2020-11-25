Kaspersky ve Digiturk'ten sağlam siber güvenlik eşliğinde kaliteli içerikler
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Kaspersky ve Digiturk'ten sağlam siber güvenlik eşliğinde kaliteli içerikler

25.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:23
Kaspersky ve Digiturk'ten sağlam siber güvenlik eşliğinde kaliteli içerikler

Kaspersky Total Security veya diğer herhangi bir Kaspersky tüketici güvenliği çözümünü satın alan veya yenileyen herkes, Digiturk paketleri için yüzde 19'a varan indirim elde edebiliyor.

Kaspersky Total Security veya diğer herhangi bir Kaspersky tüketici güvenliği çözümünü satın alan veya yenileyen herkes, Digiturk paketleri için yüzde 19'a varan indirim elde edebiliyor.

Kaspersky açıklamasına göre, kullanıcılara sevdikleri içerikleri sunmak ve siber alemde güvende kalmalarına yardımcı olmak için Kaspersky ve Digiturk özel bir teklif sunuyor.

Koronavirüs salgınıyla ilgili mevcut gerçekler göz önüne alındığında insanlar evde daha fazla zaman geçiriyor. Bu dönem; haber, bilgi ve eğlence için insanların televizyon ve dijital cihazlarına yönelerek birden fazla içeriği tüketmelerine, aile ve arkadaşlarıyla uzaktan iletişim halinde olmalarına olanak sağlıyor.

Bu kapsamda, Kaspersky Total Security veya diğer herhangi bir Kaspersky tüketici güvenliği çözümünü satın alan veya yenileyen herkes, Digiturk paketleri için yüzde 19'a varan indirim elde edebiliyor. Ayrıca teklif, bir aylık Sporun Yıldızı ve 3 aylık Filmin Yıldızı ve TV Dizileri paketini ücretsiz olarak kapsıyor ve tüketicilere Süper Lig'den Formula 1'e kadar uluslararası sporları izleme ve Oscar ödüllü filmlerden ödüllü dizilere kadar güncel içeriklere erişim fırsatı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar, şunları kaydetti:

"Yeni kampanya müşterilere cihazları için birinci sınıf koruma sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda onlara önde gelen spor ve eğlence içeriklerini izleme fırsatı verecek. İnsanların bu salgın sırasında artan bir stres yaşayabileceği düşünüldüğünde hangi cihaz kullanılırsa kullanılsın siber tehditlerden korunurken en sevdikleri dizileri veya bir spor karşılaşmasını izleyerek rahatlama şansına sahip olmaları çok önemli. Digiturk ile ortak teklifimizin insanların bu zor zamanlarda rahat ve güvende kalmalarına yardımcı olacağını umuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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