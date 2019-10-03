Kaspersky uç nokta güvenliği çözümleri değerlendirmesinde lider

03.10.2019 11:30

Kaspersky, "Forrester Wave Uç Nokta Güvenliği Çözümleri 2019" değerlendirmesinde lider konumuna ulaştı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Forrester Wave, belirli bir pazardaki satın alma seçeneklerini değerlendiren şirketlere kılavuzluk yapıyor. Markaları ve ürünlerini belirli kriterlere göre değerlendiren Forrester, teknoloji şirketlerini ve bu şirketlerin çözümlerini tarafsız olarak sıralıyor.

Bu çözümlerin performansını, stratejisini ve pazardaki etkisini gösteriyor. Müşteri adayları da bu sayede farklı markaları çeşitli ölçümlere göre karşılaştırabiliyor.

"Forrester Wave Uç Nokta Güvenliği Çözümleri 2019" değerlendirmesinde 25 kriterin 14'ünde en yüksek puanları toplayan Kaspersky, lider konuma ulaştı. Bu kriterler arasında zararlı yazılım engelleme, açık engelleme, zararlı davranış tespiti, tehdit istihbaratı ve açık kapatma bulunuyor.

Forrester, Kaspersky'nin amiral gemisi ürünü olan Kaspersky Endpoint Security for Business'ı da değerlendirdi. Kaspersky Endpoint Security for Business, mevcut sürüm ve pazar etkisi kategorilerinde ilk beş içinde yer aldı.

"Forrester Wave Uç Nokta Güvenliği Çözümleri 2019" 3. çeyrek raporunda, şunlar kaydedildi:

"Şirketin ürünü; tehdit engelleme, zararlı davranış tespiti ve saldırı sonrası onarım alanlarında en yüksek performansı gösterdi. Ayrıca ilke motorları risklerle karşılaştığında devreye giriyor ve birçok bölüme ayrılmış durumda. İhtiyaç duyulduğunda yöneticiler bir dizi uç nokta güvenliği yönetim işlevinden yararlanabiliyor.

Kaspersky, verilerinizi güvenle teslim edebileceğinizi göstermek için çok çalıştı. Şirket geçtiğimiz yıl, müşteri güvenini tekrar kazanmak için, kodların üçüncü taraflar tarafından incelenebilmesi gibi birçok hamle yaptı."

"Lider konuma ulaşmaktan dolayı mutluyuz"

Kaspersky 2017'de Global Şeffaflık Girişimi'ni başlattı. Bu girişim kapsamında müşteri veri depolama ve işleme süreçleri İsviçre'ye taşındı. İsviçre, İspanya ve Malezya gibi ülkelerde şeffaflık merkezleri açıldı. Bu merkezler, güvenilir iş ortaklarına şirketin kodlarını inceleme olanağı sunuyor. Merkezlerde ayrıca Kaspersky mühendislik ve veri işleme çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin, Forrester Wave değerlendirmesinde lider konumu aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Son derece saygın bir bağımsız kurum olan Forrester'ın son 12 ay içinde yaptığımız çalışmaları takdir etmesi bizim için önemli. Şirketlere kapsamlı siber güvenlik çözümleri sunmak için ürünlerimizi, geliştirmeyi sürdürürken, bir yandan da hizmetlerimizin şeffaflığı ve güvenilirliğini gösteren proaktif adımlar attık. Global Şeffaflık Girişimi büyümeye devam edecek ve biz de zamanı geldiğinde yeni duyurular yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA