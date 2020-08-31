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Kaspersky, tüketicilerin yüzde 29'unun yayın servislerini paylaştığını belirledi

Kaspersky'nin hazırladığı "Her Olmadığı Kadar Bağlı: Dijital Konfor Alanlarımızı Nasıl Kuruyoruz?

Kaspersky, tüketicilerin yüzde 29'unun yayın servislerini paylaştığını belirledi
31.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:27

Kaspersky'nin hazırladığı "Her Olmadığı Kadar Bağlı: Dijital Konfor Alanlarımızı Nasıl Kuruyoruz?" başlıklı raporda, araştırmaya Türkiye'den katılanların yüzde 29'unun yayın servislerini ev arkadaşlarıyla paylaştığı, katılımcıların yüzde 40'ının ise ev arkadaşlarının dijital alışkanlıklarını bilmediğinden hesaplarının güvenliğinden endişe duyduğu belirtildi.

Kaspersky açıklamasına göre, Kovid-19 ile ilgili kısıtlamalar ve evde kalma zorunluluğu insanların dijital servislere yaklaşımını değiştirdi. İnsanlar artık kendilerinin ve ev arkadaşlarının interneti ne kadar güvenli kullandığına dikkat ediyor.

Yapılan araştırmada internet servislerinin insanları bir araya getirdiği ve ev arkadaşlarıyla ortak erişim için kullanıcıların kişisel bilgilerini paylaşmaya sıcak baktıkları ortaya çıktı.

Raporda, araştırmaya Türkiye'den katılanların yüzde 29'unun yayın servislerini ev arkadaşlarıyla paylaştığı, katılımcıların yüzde 40'ının ise ev arkadaşlarının dijital alışkanlıklarını bilmediğinden hesaplarının güvenliğinden endişe duyduğu belirtildi.

Öte yandan, katılımcıların hepsi ev arkadaşlarının interneti nasıl kullandığı konusunda bilgi sahibi değil ve bu durum onların dijital alışkanlıklarını etkiliyor. Örneğin, Türkiye'de kullanıcıların yüzde 24'ü yayın servisleri veya oyunlar nedeniyle internet aktivitelerinin artmasından kaygı duyuyor. Kullanıcıların yaklaşık dörtte biri (yüzde 24) ev arkadaşlarının internet alışkanlıkları nedeniyle internet hızının düşmesinden ve bu yüzden çevrim içi oyun performanslarının etkilenmesinden endişeleniyor.

"Kimlik verileri siber güvenlik çözümleriyle koruma altına alınmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton, modern dünyada başkalarıyla birlikte yaşamanın artık çok daha sık görüldüğünü ve çoğu evde internet bağlantısı ve çeşitli servislerin ortak kullanıldığını belirtti.

Winton, şunları kaydetti:

"Ev arkadaşlarımızla çevrim içi servisleri paylaşmak herkesin bunlardan zahmetsizce yararlanmasını sağlıyor. Ne yazık ki ev arkadaşlarımızla kişisel bilgilerimizi nasıl paylaştığımıza dikkat etmezsek bunların güvenmediğimiz kişilerin eline geçme ihtimali artıyor. Böyle bir durumun yaşanmadığından emin olmak için bazı servisler, parola paylaşmaya gerek olmadan tek abonelikten birden fazla kişinin yararlanmasına yardımcı oluyor. İster başkalarıyla ister tek başınıza yaşayın bilgilerinizin güvende kaldığından emin olmak için cihazlarınızı ve kimlik verilerinizi güçlü siber güvenlik çözümleriyle koruma altına almanızı tavsiye ediyoruz."

Kaspersky, başkalarıyla birlikte yaşayan kullanıcılara cihazlarını korumaları için şunları öneriyor:

"İstenmeyen veya şüpheli e-postalardan gelen bağlantılara tıklamayın. Resmi web sitelerini ziyaret ederek, e-postayı gönderenin gerçek olup olmadığını kontrol edin. Gerçekten gerekli olmadığı takdirde üçüncü taraflarla kişisel bilgilerinizi paylaşmayın veya hesaplarınıza erişim sunmayın.

Her hesap için güvenli ve ayrı parolalar oluşturmak için Kaspersky Password Manager gibi sağlam bir güvenlik çözümü kullanın. Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kurun."

Kaynak: AA

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