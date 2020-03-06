Kaspersky teknoloji startuplarını rekabete davet ediyor

06.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:10

Kaspersky Innovation Hub'ın (IHub), yenilikçi teknoloji girişimleriyle iş birlikleri için tasarladığı Açık İnovasyon Programı başvurulara açıldı.

Kaspersky açıklamasına göre, IHub, yenilikçi teknoloji girişimleriyle iş birliği kurmak için tasarlanan Açık İnovasyon Programı çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar için yeni başvuruları bekliyor.

Siber güvenlikle ilişkili çözümler geliştiren tüm girişim ekipleri ve bireysel projelerin başvurabildiği programa, teknoloji tabanlı en iyi girişimler davet edilecek.

Burada girişimciler, Kaspersky ile birlikte ürün geliştirmek için çalışacak ve ürünlerini tüm dünyaya tanıtma fırsatı yakalayacak. Girişimciler ayrıca teknik konularda ve şirket yönetimi hakkında eğitimler alacak. Pilot aşamasını geçenler Kaspersky kanal ortaklarına (distribütörler ve bayiler), müşterilerine ve müşteri adaylarına erişebilecek.

"Siber bağışıklık fikrine destek olabiliriz"

Açıklamada aktarılan bilgilere göre, teknik ve kurumsal onay ile birlikte girişimlerin yatırım fırsatları da F6S Corporate Innovation Analyst Insights ürünün yardımıyla Kaspersky ekibi tarafından değerlendirilecek.

Seçilen girişimciler projelerini bu yılki Demo Seçim Günleri'nde jüriye sunmak için davet edilecek. Etkinlik 27-28 Mayıs'ta Milano'da gerçekleşecek.

Kaspersky Innovation Hub Müdürü Vitaly Mzokov konuya ilişkin, "Yenilikçi girişimleri yeniden davet etmekten ve onlara Kaspersky gibi global bir lider ile birlikte çözümlerini onaylatma, büyütme ve ölçeklendirme fırsatı sunarak büyümelerini desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Güçlerimizi birleştirerek teknolojilerimizi iyileştirebilir, güvenlik ihtiyaçlarını hep birlikte daha hassas ve verimli şekilde karşılayabilir ve The Open Innovation Program'ın değerini ortaya koyduğu siber bağışıklık fikrine destek olabiliriz." ifadelerin i kullandı.

F6S Üst Yöneticisi (CEO) Sean Kane de, "F6S platformu 4 bin şirketin yenilikçi çalışmalarına destek olan global bir lider. Siber güvenlik alanında iş ortağı olarak Kaspersky ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. F6S önde gelen global teknoloji girişimlerinin milyarlarca dolar değerindeki büyümelerine destek veriyor. En iyi siber güvenlik girişimlerini ürün portföyüne eklemeyi amaçlayan Kaspersky'e yardımcı olacağımız için heyecanlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA