Kaspersky Security Cloud'un yeni sürümü gizlilik denetimini güçlendiriyor

27.08.2019 11:34

Android cihazlardaki uygulamaların talep ettiği tehlikeli ve özel izinlerin riskleri hakkında kullanıcıları bilgilendiren Kaspersky Security Cloud, gizlilik ihlali riskini azaltıyor.

Kaspersky'nin hazırladığı "Dijital gizliliğin gerçek değeri: Tüketiciler kendilerini küçümsüyor mu?" başlıklı raporda, tüketicilerin yaklaşık yüzde 35'inin kullandıkları cihaz ve uygulamalardaki ayarları kontrol ederek dijital gizliliklerini korumaya daha fazla özen gösterdiği ortaya konuldu.

Kaspersky Security Cloud'un Android cihazlar için eklenen yeni özelliği, tüketicilerin gizlilikleri üzerindeki kontrollerini sadeleştirmek ve ayar yaparken zamandan tasarruf etmelerini sağlamak için tüm uygulama izinlerini tek bir yerden görme imkanı veriyor. Uygulamaların potansiyel tehlike içeren veya şüpheli taleplerini belirlemeye yardımcı olan bu özellik, sık talep edilen izinlerle ilişkili riskleri de açıklıyor.

Kısaltılan URL'nin güvenliği kullanıcıya haber veriliyor

Son yıllarda sıklıkla kullanılan kısaltılmış URL'ler de kullanıcılar için yanıltıcı olabiliyor. Çoğu yasal hizmet, satış ve pazarlama için web sitelerine bağlantıyı kısaltılmış URL'lerle veriyor. Bu yöntemin avantajları olsa da kullanıcılar bağlantının tam olarak nereye yönlendirdiğini göremediği için tehlikeli durumlar ortaya çıkabiliyor. Gizlilikle ilgili ciddi sonuçlar doğurabilen bu yöntem, son yıllarda siber suçluların da kısaltılmış URL'lere ilgisinin artmasına yol açtı. Kaspersky Security Cloud bununla mücadele etmek için gelişmiş "Kimlik Avı Önleme" özelliğinden faydalanarak kişisel bilgileri daha iyi bir şekilde koruma altına alıyor.

Kısaltılmış URL'leri analiz eden bu özellik, bir kimlik avı bağlantısı tespit ettiği takdirde kullanıcıyı uyarıyor. Kaspersky Security Cloud, bu işlemin bir parçası olarak kullanıcıya bir kimlik avı önleme uyarısı gönderiyor ve erişilen web sitesinin güvenli olup olmadığını belirliyor.

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, "Modern kullanıcılar için cihazları güvenli hale getirmek yeterli değil. Siber suçlular belirledikleri biri hakkında, finansal verilerden arama geçmişine kadar uzanan kişisel bilgileri toplamaya daha çok ilgi göstermeye başladı. Bu tür bilgiler açığa çıktığında kullanıcıya zarar verme potansiyeli oluşuyor. Bu da dijital gizlilik konusunu son derece önemli hale getiriyor. Kullanılan cihaz fark etmeksizin kişisel bilgiler üzerinde daha fazla denetim sunmak için Kaspersky Security Cloud'u güncelledik. Tüketicilerin birden fazla cihazda kişisel verilerini korumalarına yardımcı oluyoruz." dedi.

Kaspersky Security Cloud'un üç sürümü bulunuyor: ücretsiz (Kaspersky Free'nin genişletilmiş sürümü şimdi Windows'un yanı sıra mobil cihazlara da destek veriyor ve kişiselleştirilmiş koruma sağlıyor), kişisel ve aile. Her sürüm farklı uygulamalar, araçlar ve teknolojiler sunuyor. Tüm Kaspersky Security Cloud üyeleri uygulamaları ve teknolojileri PC, Mac ve mobil cihazlara kurabiliyor. Ayrıca, üyelik süresince tüm yeni özellikler ve güncellemeler ücretsiz olarak veriliyor.

Kaspersky Security Cloud'un güncellenmesinin yanı sıra Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security ve Kaspersky Total Security çözümlerinin arayüzleri ve temel özellikleri de yenilendi. Performans, kullanıcılara verilen bildirimler ve genel kullanıcı deneyimi iyileştirildi.

Kaspersky ayrıca Windows için geleneksel güvenlik çözümlerinin performansını da artırdı. Örneğin, uzun süren zararlı yazılım taramalarını hızlandırmak için harcanan PC kaynaklarının sınırı kaldırıldı. Ayrıca en son sürüm bir öncekine göre yarı sürede kurulabiliyor ve yüzde 15 daha az yer kaplıyor. Böylece bilgisayar üzerindeki yük azaltılıyor.

Güvenlik çözümleri şimdi kullanıcılara yalnızca önemli olaylar hakkında bilgi veriyor ve rahat bir deneyim sunuyor. Örneğin kullanıcı bir bankanın web sitesine girdiğinde "Safe Money" özelliğinden bildirim alarak oturumun güvenli olduğunu öğreniyor.

Kaspersky ayrıca kimlik ve hesap bilgilerinin şirketin ürünleri arasındaki paylaşımını sadeleştirdi. Böylece Kaspersky'nin bazı yazılımlarını kullanan tüketiciler yeni bir ürün kurduklarında kimlik bilgilerini yeniden girmek zorunda kalmıyor. Bunun yerine tümünü tek bir My Kaspersky hesabıyla yönetebiliyorlar.

Kaynak: AA