Kaspersky Safe Kids çocukları YouTube'daki riskli içerikten koruyor Kaspersky, çocukların en çok izlediği video hizmetlerinden biri olan YouTube'u kullanırken ebeveynlerin çocuklarının rahatsız edici içeriğe erişimiyle ilgili endişeleri gidermek için Kaspersky Safe Kids çözümüne YouTube Güvenli Arama (Safe Search) özelliğini ekledi.

Kaspersky, çocukların en çok izlediği video hizmetlerinden biri olan YouTube'u kullanırken ebeveynlerin çocuklarının rahatsız edici içeriğe erişimiyle ilgili endişeleri gidermek için Kaspersky Safe Kids çözümüne YouTube Güvenli Arama (Safe Search) özelliğini ekledi.

Firma açıklamasına göre bu özellik uyuşturucu, küfür veya yetişkinlere yönelik görüntüler gibi çocuklar için uygun olmayan içeriğe sahip videoların arama sonuçlarında görüntülenmesini engelliyor.

Günümüzde çocuklar, gençlere yönelik en popüler videoların çoğunu barındıran YouTube'un en kalabalık kitlelerinden birini oluşturuyor. Bununla birlikte platformda çocuk dostu videoların haricinde, çocukların davranışları üzerinde olumsuz etkisi olabilecek birçok yetişkin temalı video da yer alıyor. Kaspersky Aile Raporuna göre, Türkiye'deki ebeveynlerin yüzde 21'i çocuklarının internette şiddet içeren veya onları uygunsuz eylemler gerçekleştirmelerini teşvik edebilecek içeriklere maruz kaldığını söylüyor.

Bu nedenle ebeveynler, çocuklarının yetişkinlere özel içeriklere erişmesini engelleyecek güvenilir bir asistana ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacı gören Kaspersky, popüler video hizmetlerinde gezen çocukları riskli videolardan korumak üzere Kaspersky ebeveyn kontrolü uygulamasına yeni bir izleme özelliği ekledi.

YouTube, kısıtlı mod aracılığıyla çocukları yetişkinlere özel içeriklerinden korumaya çalışırken, yine de filtrelerin yüzde 100 doğru olmayabileceğini kabul ediyor. Yeni Güvenli Arama özelliği, çocuklarının hangi tür içerikleri görüntülediğini önemseyen ebeveynler için önemli bir fırsat sunuyor.

Güvenli Arama, zararlı içerikten korunmaya yardımcı oluyor

YouTube'da Güvenli Arama özelliği, ebeveynleri uygunsuz arama sonuçları hakkında bilgilendirerek çocuklarının ne aradığını görmelerini sağlıyor. Ayrıca çocukların küfür, şiddet veya alkol gibi referanslar içeren uygunsuz materyallere dair arama terimiyle ilişkili olabilecek herhangi bir içeriği görüntülemesini engelliyor.

Güvenli Arama ayrıca ebeveynlerin çocukların YouTube'da aradığı videoların veya konuların bir listesine ulaşmalarını sağlayarak hassas ve zararlı içerikten korunmalarına yardımcı oluyor.

Güvenli Arama bir cihaz üzerinde veya YouTube uygulamasında etkinleştirildiğinde, yasaklanmış kategorilerden herhangi birinin aranması durumunda arama sonuçlarının görüntülenmesinin önüne geçiyor. Kısıtlı kategoriler arasında yetişkinlere özgü içerik, alkol, uyuşturucu, tütün, küfür ve ırkçı veya önyargılı içerikler yer alıyor.

Uygulamada uygunsuz YouTube arama isteklerini engelledikten sonra, yukarıda belirtilen kategorilerden birinde içerik barındırdığı için sonuçların güvensiz olabileceğini gösteren bir mesaj çocuğa gösteriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Ürün Pazarlama Müdürü Elena Kadochnikova, "Salgın nedeniyle çocuklar evde meşgul olmak için sınırlı etkinliklerle daha fazla zaman geçirmek zorunda kalıyor. Bu süre zarfında da daha eğlenceli ve eğitici videolar izlemek için YouTube'a yöneliyorlar. Bununla birlikte, ebeveynlerin çoğu çocuklarının hangi videoları izlediğini kontrol etmek için zaman bulamıyor ve sürekli yanlarında olmasalar da onları güvende tutmak istiyor. YouTube için yeni Kaspersky Safe Kids sayesinde ebeveynler, çocukların yetişkinlere yönelik içeriğe sapmadan videolara güvenle göz atabileceklerinden emin olabilirler." ifadelerini kullandı.

YouTube'da Güvenli Arama, Windows, iOS ve Android cihazlardaki tarayıcılarla uyumlu çalışıyor. Ayrıca Android telefonlardaki ve tabletlerdeki resmi YouTube uygulamasının içinde de doğrudan çalışabiliyor. Böylece ebeveynler, çocuklarının rahatsız edici video içeriğiyle karşılaşmadan YouTube uygulamalarında gezebileceğinin bilinciyle rahat bir nefes alıyor.

Kaynak: AA