HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kaspersky'nin yeni tehdit istihbaratı hizmeti tehditler için uyarı veriyor

Kaspersky'nin yeni tehdit istihbaratı hizmeti tehditler için uyarı veriyor
06.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:30

Kaspersky'nin yeni Dijital İz İstihbaratı hizmeti, müşterilere kurumlarındaki zayıf noktalar hakkında anlık bilgiler sunuyor.

Kaspersky'nin yeni Dijital İz İstihbaratı hizmeti, müşterilere kurumlarındaki zayıf noktalar hakkında anlık bilgiler sunuyor.

Kaspersky açıklamasına göre, kısıtlı erişime sahip sayısız açık kaynağın yanı sıra Kaspersky tehdit araştırmalarından elde edilen sonuçlarla müşterilere sunuluyor.

Bu sayede güvenlik operasyonları merkezleri ve siber acil müdahale ekiplerindeki güvenlik analistleri siber suçluların kurumlar hakkında neler bulabileceğini ve hangi saldırı vektörlerini kullanabileceğini anlayıp güvenlik stratejilerini ona göre hazırlayabiliyor.

Güvenlik analistlerine, kötü niyetli kişilerin hangi şirket kaynaklarından yararlanabileceklerini anlama konusunda yardımcı olmak isteyen Kaspersky, Dijital İz İstihbaratı adlı hizmetini duyurdu.

Kaspersky Dijital İz İstihbaratı hizmeti şirketlere; siber suçluların hangi yollarla başarılı saldırılar düzenleyebileceğini, saldırganların hangi bilgilere erişebileceğini ve altyapıya daha önceden sızılıp sızılmadığını gösteren tehdit analizleri sunuyor.

Hizmet, müşterilerin mevcut saldırı durumu üzerine kapsamlı bir analiz yapan ve ağdaki zayıf noktaları, siber suçlulardan gelen tehditleri, zararlı faaliyetleri ve veri sızıntılarını tespit eden Kaspersky uzmanlarının çalışmalarını temel alıyor.

Operasyonların durmasına neden olmadan çalışan yöntemlere sahip ağ envanteri, müşterinin ağ ortamındaki kritik bileşenleri belirliyor.

Bunlar arasında uzaktan yönetim hizmetleri, istemeden açığa çıkan ve yanlış yapılandırılan hizmetler ile ağ cihazları yer alıyor.

Mevcut sistemler üzerinde yapılan özel analizlerle açık durumu belirleniyor ve CVSS taban puanı, kullanılabilen açıklar, şirketin sızma testi deneyimi ve diğer özellikleri dikkate alarak kapsamlı risk değerlendirmesi yapılıyor.

Ayrıca, çevrim içi hosting hizmetlerinden, açık forumlardan, sosyal ağlardan, anında mesajlaşma kanallarından ve gruplarından, herkesin erişemediği çevrim içi forumlardan ve topluluklardan otomatik toplanan verilerle müşteriye, çalışanların ele geçirilen hesapları, veri sızıntıları veya planlanan ya da düşünülen saldırılar hakkında bilgi sunuluyor.

"Müşterilerimiz siber tehditler hakkında en güncel bilgileri alabilecek"

Kaspersky'nin 20 yıldan uzun süredir topladığı siber saldırı verilerine tek bir noktadan erişim sunan Kaspersky Tehdit İstihbaratı Portalı üzerinden erişilebilen bu hizmet özel bir rapor güncellendiğinde gerçek zamanlı uyarı veriyor.

Kaspersky Dijital İz İstihbaratı, özel API sayesinde üçüncü taraf görev yönetim sistemlerine entegre olabiliyor.

Böylece iş akışı yönetimi için gereken süre önemli ölçüde azalabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, verinin iş dünyasının can damarı durumunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm paydaşlarla güçlü ilişkiler kurmak, müşterilerin beklentilerini karşılayan ve rakipleri geride bırakan ürünler geliştirmek ve hassas bilgileri etkileyebilecek vakaları önlemek için verilerden yararlanmak mümkün.

Hedefli bir saldırı sonucunda müşteri veri tabanı çalınır veya ticari sırlar açığa çıkarsa bu durum şirketin itibar kaybına ve zarara uğramasına neden olabiliyor. Bu nedenle Kaspersky Tehdit İstihbaratı Portalı'na yeni hizmetler ekledik. Böylece müşterilerimiz kendileriyle ilgili siber tehditler hakkında en güncel bilgileri alabilecek."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar Ekonomi
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Ekonomi
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı Ekonomi
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi Ekonomi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti Ekonomi
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak Ekonomi
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Benzine 5 kuruş zam geldi
Benzine 5 kuruş zam geldi
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Hatice Çarpar Burak Özçivit
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Sergen Yalçın Nenad Bjelica Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Karar Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Kaspersky'nin yeni tehdit istihbaratı hizmeti tehditler için uyarı veriyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 14:06:02. #1.15#
title