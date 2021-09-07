"Kaspersky Lisans Yönetimi Portalı 2.0" düzenli lisans siparişini hızlandırıyor

Yönetilen güvenlik hizmeti sağlayıcıların Kaspersky ürün lisanslarını sipariş etmesini ve yönetmesini sağlayan Kaspersky Lisans Yönetim Portalı (LMP), düzenli lisans siparişini de içerecek şekilde güncellendi.

Yönetilen güvenlik hizmeti sağlayıcıların Kaspersky ürün lisanslarını sipariş etmesini ve yönetmesini sağlayan Kaspersky Lisans Yönetim Portalı (LMP), düzenli lisans siparişini de içerecek şekilde güncellendi.

Kaspersky??????? açıklamasına göre, güncellemeyle birlikte iş ortakları ve distribütörler için lisans yenileme ve yeni lisans sipariş süreçlerinin otomasyonu sağlanarak saatler, hatta günler süren e-posta yazışmaları yerine birkaç tıklamayla lisans işlemleri yapılabiliyor. Adım adım felsefesiyle çalışan yeni ürün yapılandırıcı, uygun Kaspersky tekliflerinin seçimini önemli ölçüde basitleştiriyor.

İş yapma kolaylığı, iş ortaklarının birlikte çalışacakları tedarikçileri seçerken aradığı önemli bir unsur. ABD'deki satıcıların neredeyse yarısı (yüzde 45) bunu en büyük avantajları olarak adlandırıyor. Bu kolaylık çeşitli faktörleri içerebiliyor. Bunlardan biri portal, program, tedarik süreci ve benzeri dahil olmak üzere satıcının ortak araçlarının kullanılabilirliği olarak öne çıkıyor. Süreç ne kadar az adımda gerçekleşiyorsa, iş ortağı asıl işine ve satışa o ölçüde fazla odaklanabiliyor. Bu sonuçta her iki taraf için de fayda sağlıyor.

Güncelleme sayesinde Kaspersky'nin normal (yıllık, abonelik dışı) lisanslarını kullanan iş ortakları artık anlaşma kayıtları, yenilemeler ve yeni siparişler için LMP'yi kullanabiliyor. Tüm bu senaryolar için portal, konfigüratörden gerekli ürünleri seçmek ve tek bir düğmeyi tıklayarak sipariş vermek gibi minimum eylemler eşliğinde yerel bir deneyim ortaya koyuyor. İstek onaylanıp lisanslar teslim edilir edilmez, iş ortağı gönderim sırasında sağlanan adrese bir e-posta bildirimi alıyor. Bu süreç distribütör veya satıcıyla ek iletişim gerektirmiyor. Onay süreci tamamen otomatik ve portal tarafından yönetiliyor.

"İş ortaklarımızın sipariş verme deneyimini geliştirmeyi amaçlıyoruz"

Yeni yapılandırıcı ayrıca sipariş edilecek ürünleri seçmek için daha uygun bir süreç akışı sağlıyor. İş ortakları hem birbirine uyan hem de müşteriler için Kaspersky korumasının değerini artıran farklı ürün ve hizmetlerden oluşan bir paket seçmek ve oluşturmak için adım adım kurgulanan süreçleri takip edebiliyor.

Güncellenmiş LMP, distribütörlerin deneyimini basitleştiriyor. Satış uzmanlığı, geliştirme ve finansal programlarla iş ortaklarına yardımcı olma fonksiyonu aynı kalırken, distribütörler işlerini geliştirmeye odaklanarak rutin onaylarda zaman kazanabiliyor. Satıcı sipariş yönetim aracında siparişleri oluşturmak ve onaylamak yerine, distribütörün ve iş ortağın finansal şartlarını kontrol ettikten sonra LMP aracılığıyla sipariş yerleşimini tek bir tıklamayla onaylayabiliyor. Kullanılan pano, belirli bir iş ortağından gelen siparişler hakkında gerekli tüm bilgileri sunarken gerekirse Kaspersky veya iş ortağıyla iletişim kurma olanağı sağlıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Global Kanal Başkanı Kirill Astrakhan, iş ortaklarının başarılı olmasını istediklerini belirterek, "Bu yüzden bizimle iş yapmalarını mümkün olduğunca kolaylaştırıyoruz. Lisans Yönetim Portalı'ndaki güncellemelerle, iş ortaklarımızın sipariş verme deneyimini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Güncellenmiş LMP, Kaspersky'nin Birleşik İş Ortağı Portalı ile derin entegrasyona sahip. İş ortaklarımızın süresi dolan yenilemeler ve onaylanmış anlaşma kayıtları dahil olmak üzere herhangi bir B2B ürünü için yalnızca birkaç tıklamayla anında sipariş vermelerine olanak tanıyor. LMP'nin yanı sıra, müşterilere uygun şekilde yapılandırılmış ürün paketleri sunarak Kaspersky güvenlik ürünlerinin değerini artıran anlaşma kaydı için bir güncelleme de yayınladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık