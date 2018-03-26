Kaspersky Lab Yeni Ürünüyle Exchange Online Güvenliğini Artırıyor

Kaspersky Lab'in raporuna göre, e-posta servisleri tüm dünyada en çok kullanılan bulut tabanlı iş uygulamaları olma unvanına sahip. Kaspersky Lab'in makine öğrenimi ve gerçek zamanlı bulut tabanlı tehdit istihbaratı desteğine sahip yeni Hizmet Olarak Güvenlik çözümü, bulut tabanlı e-posta sistemlerine yeni nesil tespit teknolojilerini getiriyor. Böylece Microsoft Office 365'teki Exchange Online için gelişmiş koruma sağlanıyor.

Küçük ve orta boy işletmelerin bulut bilişime geçiş süreçleri devam ediyor. Çoğu için bu süreçteki ilk adım bulut tabanlı bir e-posta servisi kullanmak oluyor. Kaspersky Lab'in son raporuna göre, e-posta servisleri tüm dünyada en çok kullanılan bulut tabanlı iş uygulamaları olma unvanına sahip. Kaspersky Lab'in makine öğrenimi ve gerçek zamanlı bulut tabanlı tehdit istihbaratı desteğine sahip yeni Hizmet Olarak Güvenlik çözümü, bulut tabanlı e-posta sistemlerine Yeni Nesil tespit teknolojilerini getiriyor. Böylece Microsoft Office 365'teki Exchange Online için gelişmiş koruma sağlanıyor.

E-postalar, halen siber suçluların öncelikli hedefleri arasında yer alıyor

E-posta gönderip almak hemen herkesin günlük iş rutininin bir parçası. Bu nedenle, siber suçluların bu alandaki açıkları değerlendirmek için yeni yollar aramaya devam etmesi hiç de şaşırtıcı değil. Kaspersky Lab'in en son hazırladığı üç aylık spam e-posta raporuna göre, kimlik avı ve spam saldırılarının sayılarında ve bu saldırılarda kullanılan yöntemlerin karmaşıklığında düzenli bir artış yaşanıyor. Özellikle KOBİ'ler için bu durum, BT yöneticilerinin iş için kritik önem taşıyan görevleri yapmak yerine gereksiz e-postaları silmek ve yanlışlıkla silinen mesajları geri getirmek için daha çok vakit harcaması anlamına geliyor.

Gereksiz ve alakasız e-postalar yalnızca BT kaynaklarının ve çalışanların verimliliğini azaltmakla kalmıyor. Bu e-postalar, eklerinde taşıdıkları zararlı yazılımlar veya çalışanların kimlik bilgilerini çalma teşebbüsleri nedeniyle şirketler için büyük bir tehdit teşkil ediyor. Bu yıl gerçekleşen hedefli saldırıların yüzde 28'inde kimlik avı/sosyal mühendislik çok önemli rol oynadı.

E-posta için yerinde ve bulutta koruma

Bu güvenlik risklerini gidermek ve KOBİ'lerin kendi içlerinde kullandığı e-posta sistemlerini korumasına yardımcı olmak için Kaspersky Lab, e-posta sunucuları ve ağ geçitlerini hedefleyen güvenlik çözümleri sunuyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Kaspersky Lab KOBİ İş Birimi Lideri Vladimir Zapolyansky, "Bu yıl KOBİ portföyümüzü yeni bir ürünle genişletiyoruz. Müşterilerimizin Microsoft Office 365 paketindeki bulut tabanlı e-posta servisi Exchange Online'ı da koruma altına almak için Kaspersky Security for Microsoft Office 365 adlı yeni bir ürün sunuyoruz. Bu güvenlik çözümü Microsoft'un dahili koruma sistemiyle birlikte çalışarak, Microsoft Office 365 kullanıcılarına fidye yazılımı, zararlı ekler, spam e-posta, kimlik avı (Şirket E-postalarının Ele Geçirilmesi de dahil) ve bilinmeyen tehditlere karşı gelişmiş koruma sağlıyor. Üründe bulunan yeni nesil güvenlik teknolojileri arasında tümü Kaspersky Lab'in HuMachine teknolojisiyle desteklenen; kimlik avına karşı nöral ağ tabanlı motor, makine öğrenimi tabanlı tespit, eleme, e-posta eki filtreleme ve Kaspersky Lab'in global tehdit istihbaratı ağı yer alıyor. Kasperksy HuMachine, büyük veri tehdit istihbaratı ve makine öğrenimi ile insan uzmanlığını bir araya getirerek bir şirketin karşılaşabileceği her tür tehdide karşı güvenlik sağlıyor" dedi.

"Buluta yerleşik geçiş ve yönetim kolaylığı"

Kaspersky Lab'in ürünü Microsoft Office 365 gibi bulutta saklandığını belirten Zapolyansky, "Bu da hem e-posta hem de güvenlik için kullanışlı ve esnek bir bulut tabanlı yönetim imkanı sunuyor. Kaspersky Security for Microsoft Office 365, küçük ve orta boy işletmelere birçok avantaj sağlıyor. Bunlar arasında; Exchange Online ile yerleşik entegrasyon ve kolay yapılandırma, tehditler ve tespitlere ait istatistiklerin bir bakışta görülebildiği bir arayüz, silinen e-postaları yedekleme ve kurtarma gibi özellikler yer alıyor" diye konuştu.

Zapolyansky, Kaspersky Endpoint Security Cloud ile birlikte yeni ürünün, bulut tabanlı tek bir yönetim konsolundan kontrol edildiğinin altını çizerek, "MSP'ler/MSSP'ler ve dışarıdan destek veren BT yöneticileri, farklı kurumların güvenliğini kolayca yönetebilmelerini sağlayan bu durumdan faydalanıyor. Sistem ayrıca farklı yöneticiler için birden fazla hesabı da destekleyerek esneklik ve kullanım kolaylığı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Kaspersky Lab KOBİ İş Birimi Lideri Vladimir Zapolyansky son olarak şunları kaydetti: "Her gün gönderilen milyonlarca e-posta arasından, içinde fidye yazılımı veya kimlik avı bağlantısı bulunan sadece tek bir e-posta, bir şirketi etkileyebilir hatta yok edebilir. Yeni ürünümüzle, Office 365'teki bulut tabanlı Microsoft Exchange'e geçiş yapan müşterilerimize kendi içlerindeki veya buluttaki e-posta iletişimlerini koruyacak Yeni Nesil güvenlik çözümleri sunmaktan heyecan duyuyoruz." dedi. - İSTANBUL