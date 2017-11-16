Kaspersky Lab'den, BT Uzmanlarına Yeni Online Siber Güvenlik Eğitimi

BT ekiplerinin bu zorlukları aşmasına yardımcı olmak isteyen Kaspersky Lab, temel bilgi güvenliği becerilerini geliştirmek için tasarlanan BT Ekipleri için Siber Güvenlik adlı çevrim içi interaktif eğitim kursunu başlattı. Katılımcıların kursta elde ettiği beceriler sayesinde, destek ekipleri kurumların siber güvenlik kalitesini artırabilecek.

Kaspersky Lab'in BT Güvenliği Ekonomisi Raporu'na göre, Türkiye'de şirketlerin %52'si çalışanlarının siber güvenlik konusunun farkında olmadığından endişe duyuyor. Bu tür bir durum da siber güvenlik vakalarının yaşanmasına neden olabiliyor. Bu rahatsız edici istatistiğin arkasındaki faktörlerden biri, BT destek uzmanlarının bilgi güvenliği araçlarıyla çalışmak için gereken temel becerilerden yoksun olması. Çalışanların, siber tehditlerle bağlantılı olabilecek şüpheli bir e-posta veya "Mavi Ekran" hatası gibi sorunlarla ilgili talepleriyle ilk ilgilenenler BT destek uzmanları oluyor. Kaspersky Lab, şirketlerin BT güvenliğindeki ilk savunma hattını güçlendirmek için BT yöneticileri ve destek ekiplerine yönelik ilk çevrim içi eğitimini duyurdu.



Çevrim içi modüler bir eğitim kursu olan BT Ekipleri için Siber Güvenlik, BT uzmanlarının olası saldırı senaryolarını tanıma becerisi kazanmalarını sağlayan benzersiz bir interaktif programa sahip. BT uzmanları kursta ayrıca, olaylar hakkında ilk verileri toplama yöntemleri ve elde edilen verileri bilgi güvenliği hizmetlerine gönderme konusunda da eğitim alıyor.SCORM 1.2'de geliştirilen BT Ekipleri için Siber Güvenlik çevrim içi eğitimi, İnternet tarayıcısından erişilebilecek şekilde kurumsal öğrenim yönetimi sistemlerine entegre edildi ve dört ayrı başlıkta modüllerden oluşuyor:

Zararlı yazılımlar



Potansiyel olarak istenmeyen program ve dosyalar (PuP'lar)



Temel araştırma yöntemleri



Kimlik avı ve açık kaynaklı istihbarat



Her modülde, teorik bilgilerin yer aldığı kısa bir bölüm ve 4 ila 10 adet pratik alıştırma yer alıyor. Bu yeni kurs BT uzmanlarının, sitemdeki Süreç Hacker'ı/Süreç Gezgini analizlerini detaylı bir şekilde yapan programlar gibi BT güvenliği araçlarını, sabit disk görüntüsünü saklamaya ve bellek dökümü almaya yarayan (örn. FTK Imager) araçları, açık kaynakta arama yapan bir çerçeveyi (örn. Recon-ng) ve başka birçok programı kullanmayı öğrenmelerine yardımcı oluyor. Kaspersky Lab, katılımcıların programda her hafta 45-60 dakika geçirerek eğitim kursuna bir yıl boyunca devam etmelerini tavsiye ediyor.

Bilgi güvenliği konusundaki becerilerini güçlendiren BT uzmanları, şirketlerinin ilk savunma hattını geliştirmesine, siber saldırı kaynaklı olayların sayısını azaltmasına, siber tehditlerin dolaylı göstergelerini tespit etmesine, kimlik avıyla mücadele etmesine ve kurumsal ağdaki şüpheli aktiviteleri tespit edip engellemesine yardımcı oluyor.