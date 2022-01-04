Kaspersky, kullanıcılarının platformlara ve hizmetlere güvenini analiz etti

Kaspersky sosyal medya uzmanları, kullanıcılarının en çok hangi hizmet ve platformlar için güvenlik talimatları açtığını analiz etti.

Şirket açıklamasına göre, Kaspersky, çeşitli internet hizmetleri ve platformlarının gizlilik ayarları hakkında faydalı tavsiyeler içeren bir web sitesi olan Privacy Checker'la ilgili, ziyaretçileri tarafından gönüllü olarak sağlanan anonim veriler eşliğinde analiz gerçekleştirdi. Sonuçlar, insanların sıklıkla kullandığı hizmet veya platform için güvenlik ayarlarının durumunu (sıkı, orta veya gevşek) ortaya koyuyor.

Veriler, 1 Aralık 2019 ila 15 Kasım 2021 tarihleri arasında Kaspersky Privacy Checker'a yapılan anonim ziyaretlerden elde edildi. Analize göre, şu an Gizlilik Denetleyicisi platformunda varsayılan ayar orta düzey olarak görünüyor.

En sıkı güvenlik ayarlarının peşinde olanlar TikTok kullanıcılarıyken (yüzde 71), Rus sosyal ağı VK ikinci sırada yer aldı (en yüksek güvenlik seviyesi taleplerinin oranı yüzde 48). Üst düzey güvenlik ayarlarıyla ilgili sorguların yüzde 42'si olan Instagram üçüncü sırada yer alıyor. Kullanıcıların en az endişelendikleri ise yüzde 33 ile Facebook'un güvenlik seviyesi oldu.

Araştırmada, iPhone sahiplerinin mobil platformlarda veri koruması konusunda daha fazla endişe duyduğu ortaya çıktı. Tüm sorguların yarısından fazlası (yüzde 53) en yüksek güvenlik düzeyine yönelik aramalardan oluşuyordu. Orta düzeydeki isteklerin oranı yüzde 42 oldu. Android kullanıcılarının yüzde 57'si ise orta seviye ayarlar içini arama yaptı ve sadece yüzde 39'u en güçlü güvenlik ipuçlarıyla ilgilendi.

Masaüstü platformlarında Mac kullanıcılarının yarısından fazlası (yüzde 59) orta ayarlarla ilgilenirken, Windows'un payı yüzde 41 ile daha az oldu. Mac cihazlarının sahipleri, Windows cihazlarının sahiplerinden daha az sıkı güvenlik ipuçları aradı (yüzde 33'e karşı yüzde 41).

Tüm isteklerin analizi sonucunda Android'in Privacy Checker web sitesinde güvenlik ipuçları arayan kullanıcılar arasında yüzde 67 ile en popüler platform olduğu ortaya çıktı. iPhone için yapılan isteklerin payı yüzde11'e, Mac için yüzde 4'te kaldı. Tüm sorguların neredeyse 5'te 1'i (yüzde 18) Windows'tan geldi.

"Telefonunuzu ve bilgisayarınızı parolalarla koruyun"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Sosyal Medya Başkanı Sergey Malenkovich, çevrim içi hizmetleri ve platformları kullanırken kullanıcıların kaçınılmaz olarak dijital ayak izleri bıraktığını belirterek, "Bunlar fotoğraflarda, IP adreslerinde raporlanan coğrafi konumlar da olabilir. Günümüzde çevrim içi olarak depolanan kişisel bilgilerin güvenlik düzeyine daha fazla dikkat etmeye başlayan kullanıcıların dijital bilinci giderek yükseliyor. Privacy Checker gibi platformları kullanmak, kullanıcıların kişisel verilerini korumanın yanı sıra cihazları ve hesapları güvende tutmanın yollarını daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar, Kaspersky Privacy Checker web sitesinde hesap gizlilik ayarları hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabiliyor.

Kaspersky ayrıca, kişisel bilgileri tüm platformlarda korumak isteyenler için şunları öneriyor:

"Tıklamadan önce bağlantıları kontrol etmek güvenli olacaktır. URL'yi önizlemek ve yazım hatalarını veya diğer düzensizlikleri aramak için fareyle üzerine gelebilirsiniz. En yakın arkadaştan gelecek bir mesaj veya e-postayı açarken bile hesaplarının ele geçirilmiş olabileceğini unutmayın. Her durumda dikkatli olun. Mesaj dostça görünse bile bağlantılara ve eklere dikkatle yaklaşın. Kaspersky Internet Security gibi güvenlik çözümleri, internet takibinden kaçınmanıza yardımcı olabilir. Her hizmet için farklı bir şifre kullanın. Bu şekilde hesaplarınızdan biri çalınsa bile geri kalanı onunla birlikte gitmez. Birçok hizmet/platform için uzun, benzersiz parolaları ezberlemek oldukça zor olabilir. Ancak bir parola yöneticisi sayesinde yalnızca ana parolayı hatırlayarak bu işi çözebilirsiniz.

iPhone kullanıcıları, Apple tarafından sağlanan bazı gizlilik denetimlerine sahiptir. Kullanıcılar bu izinlerin gereksiz olduğunu düşünürlerse uygulamanın fotoğraflara, kişilere ve GPS özelliklerine erişimini engelleyebilir. Android kullanıcıları, uygulama izinlerini dikkatlice kontrol etmelidir. Güvenli seçenek, yeni bir uygulama yüklerken gereksiz izinleri yasaklamaktır. Bir uygulama ne kadar fazla izne sahipse, bir cihazda o kadar çok şey yapabilir ve kullanıcı hakkında o kadar fazla veri toplayabilir. Ek olarak kapsamlı bir savunma sağlamak için güvenilir bir güvenlik çözümü kurmak iyi bir tercihtir. Telefonunuzu ve bilgisayarınızı parolalarla koruyun. Güvenli seçenek, telefonları, tabletleri ve bilgisayarları kilitlemek için parola veya biyometrik kimlik doğrulama kullanmaktır."

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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