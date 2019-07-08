Kaspersky kozmonotlara siber güvenlik eğitimi verecek

İSTANBUL(AA) - Kaspersky, dünyanın dört bir yanından kozmonotların uzay yolculuğuna hazırlandığı Star City'de yer alan Gagarin Araştırma, Test ve Kozmonot Eğitim Merkezi ile yeni iş birliğini gururla duyurdu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, uzay araştırmaları ve keşif çalışmaları gelişmiş teknoloji ile ilerliyor. Bu nedenle bu endüstrinin korunması çok önemli. Günlük yaşantımıza yönelik bir siber saldırı yüksek maliyetli ve zararlı sonuçlara neden olabiliyor.

Benzer tehditler uzay endüstrisine yöneltildiğinde ise sonuçlar çok daha vahim olabilir. Kaspersky kozmonotlara, kozmonot adaylarına ve endüstri profesyonellerine özel bir siber güvenlik eğitimi hazırladı. Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) bünyesindeki üst düzey güvenlik uzmanları tarafından verilecek eğitimde siber güvenliğin temelleri öğretilecek.

Bu eğitimle uzay keşiflerinin daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor. Eğitimde katılımcılar uzay endüstrisinde görülen farklı siber tehdit türleri, siber suçluların hedefleri ve çeşitli siber saldırı türleri gibi birçok konuda bilgi alacak.

Roscosmos (Rusya Federal Uzay Ajansı) tarafından Star City'de kurulan Gagarin Araştırma, Test ve Kozmonot Eğitim Merkezi; NASA (ABD), CSA (Kanada), ESA (Avrupa), JAXA (Japonya) ve daha birçok ülkenin uzay ajansıyla iş birlikleri yapan uluslararası bir eğitim tesisi.Kozmonotlar eğitimlerini bu merkezde tamamlıyor ve uluslararası uzay görevlerine gitmeden önce en önemli sınavlara burada giriyor.

- "İnsanlığın uzayı keşfi için olağanüstü önemli bir tesis"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, bilimsel gelişimin, insanlığın kesintisiz ilerlemesinin bir parçası olmanın heyecan verici olduğunu kaydederek "2012'de Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi'ni bir turla ziyaret etmiş, uzay seyahatine hazırlanan astronotların geçtiği benzersiz testler hakkında bilgi edinmiştim. Bu merkez kesinlikle insanlığın uzayı keşfi için olağanüstü önemli bir tesis" ifadelerini kullandı.

Gagarin Araştırma, Test ve Kozmonot Eğitim Merkezi Başkanı Pavel Vlasov da, bilgi güvenliği alanında bilinen lider bir şirket ile iş birliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Lider ve en iyisi olmak için yaptığımız benzersiz çalışmalar bizi birleştiriyor. Farklı alanlarda faaliyet göstersek de işimize gösterdiğimiz tutku, yeniliklere ve hedeflere ulaşma arzusu gibi ortak değerleri paylaşıyoruz. Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi'nin, Kaspersky gibi uluslararası bir şirketin desteği sayesinde insanlı uzay programlarında yeni ufuklara ulaşacağından eminim." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA