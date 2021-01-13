Kaspersky, kişisel verilerini korumak isteyenlere öneriler sundu
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Kaspersky, kişisel verilerini korumak isteyenlere öneriler sundu

13.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:50
Kaspersky, kişisel verilerini korumak isteyenlere öneriler sundu

Kaspersky, uçtan uca şifreleme kullanan mesajlaşma uygulamalarının nispeten güvenli olduğunu paylaşarak, kişisel verilerini korumak isteyen mobil cihaz kullanıcılarına önerilerde bulundu.

Kaspersky, uçtan uca şifreleme kullanan mesajlaşma uygulamalarının nispeten güvenli olduğunu paylaşarak, kişisel verilerini korumak isteyen mobil cihaz kullanıcılarına önerilerde bulundu.

Kaspersky'den yapılan açıklamada, kullanıcılar için hangi mesajlaşma uygulamasının daha güvenli olduğuna ilişkin bilgi verildi.

Günümüzde çoğu mesajlaşma uygulamasının, mesaj gönderirken uçtan uca şifreleme kullandıkları için nispeten güvenli olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"iOS sistemi, bu tür uygulamaları kullanmak için gerçekten oldukça güvenilir olsa da kullanıcıların mobil cihazlarına yönelik bir saldırı girişimiyle karşı karşıya kalma risklerinin olduğunu hatırlamakta da fayda var. Android'de yerleşik bir Erişilebilirlik Hizmeti olduğundan durum iOS'tan biraz daha farklıdır.

Saldırganların, kullanıcı verilerini toplamak için bu hizmete ait özellikleri kullandıkları bilinen bir gerçek. Özellikle geçtiğimiz yıl Kaspersky bu standart işlev kullanılarak anlık mesajlaşma programlarından gelen ve giden mesajları toplayan stalkerware'ların varlığını tespit etmişti."

Kaspersky açıklamasında, kişisel verilerini korumak isteyen mobil cihaz kullanıcılarına uymaları gereken kurallar hakkında da bilgi verdi.

Buna göre kullanıcılara, üçüncü taraf kaynaklardan mesajlaşma ve diğer uygulamaların indirilmemesi, yalnızca resmi uygulama kullanımına özen gösterilmesi, mümkün olduğunca kullanıcı sözleşmelerinin okunması, uygulamanın geliştiricisinin kullanıcının kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşabilecekleri konusunda açıkça uyardığı maddeler olup olmadığının kontrol edilmesi, arkadaşlardan gelse bile şüpheli bağlantılara tıklanmaması, mobil cihazlarda güvenlik çözümleri kullanımına özen gösterilmesi tavsiyeleri verildi.

Ayrıca, indirilen uygulamaların hangi izinleri talep ettiğinin de önemli olduğu ve bu konuda dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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