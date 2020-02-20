Kaspersky iş ortakları ağını genişletiyor

20.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:42

Kaspersky, operatörlere (xSP) katma değerli hizmetler sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket açıklamasına göre, küresel ve bölgesel operatörler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki farklı iş ortaklarıyla çalışan Kaspersky, xSP iş kolunu yüzde 3000 büyütürken, birimin B2C satışlarındaki payını yüzde 10'a çıkardı.

Kaspersky'nin xSP iş ortakları için sunduğu servisleri, şirketin önemli iş odaklarından birini oluşturuyor.

Bu iş kolu internet servis sağlayıcıları, mobil operatörler, bankalar, sigorta şirketleri, finansal hizmetler sağlayıcıları ve oyun topluluklarının müşterilerine veya abonelerine hemen her tür çevrim içi hizmetleri sunabilmesi için kurulan ortaklıkları temel alıyor.

Kaspersky, büyük çaplı küresel ve bölgesel operatörler de dahil olmak üzere dünya genelinde 450'nin üzerinde iş ortağıyla çalışıyor. Bu ortaklıklar çerçevesinde Kaspersky, B2C ve B2B ürünlerini operatörlerin müşterilerine abonelik bazında sunarak kullanıcıların siber güvenlik taleplerini karşılamaya ve operatörlerin gelirlerini artırmalarına yardımcı oluyor.

Bu iş bölümüne 10 yıl önce adım atan Kaspersky, ürünlerini ve teknolojilerini her bir proje için değer teklifine dönüştürüyor.

Öte yandan, PC'leri ve mobil cihazları korumak için klasik ürünlere ek olarak, şirketin çevrim içi ortamda çocukların korunmasına yardımcı olmak için tasarladığı Kaspersky Safe Kids çözümü de bulunuyor.

xSP kanalı, bu ürünün genel başarısına katkıda bulunan en önemli kanallardan biri olarak öne çıkıyor.

"Teknolojilerimizi ve uzmanlıklarımızı paylaşmaktan mutluyuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, xSP iş kollarının büyümesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, son 6 yılda bu alanda çok olumlu göstergeler gözlemlediklerini ifade etti.

Şirketin bu bölümünü kilit stratejik öneme sahip itici bir güç olarak gördüklerini aktaran Kaspersky, "Bu süre zarfında, telekomünikasyon şirketleri aracılığıyla siber güvenlik çözümlerini teşvik etmek için küresel bir kanal oluşturmayı başardık. Sunduğumuz iş ortaklığı operatörlere yüksek karlılık, uygun özelleştirme araçları, çok çeşitli çözümler ve iş birliğine dayalı pazarlama gibi avantajlar da sağlıyor." ifadelerini kullandı.

xSP Katma Değerli Servisler Yöneticisi Alexey Gromyko da en iyi güvenlik hizmetini sunmak için uzmanlıklarını ve teknolojilerini ulusal düzeydeki operatörlerle paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Operatörlerle aynı dili konuşan, proje ihtiyaçları ve bölgesel satışlar için çözümler bulan proje uzmanları ekibimiz ve xSP ekibimiz arasındaki sinerji başarımızın anahtarını oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky, 32 ülkeden 100'den fazla delege ağırladı

xSP, Kaspersky'nin hizmet portföyünde iş ortaklarına sunduğu hizmetlerden sadece birini teşkil ediyor. Kaspersky, iş ortaklarının taleplerini karşılamak amacıyla 2019 yılında bu segmentte yıllık yüzde 57 büyüme performansına ulaşan Yönetilen Servis Sağlayıcı (MSP) ürün yelpazesini aktif olarak genişletiyor.

Bu model müşterilerin kapsamlı bir bilgi teknolojileri hizmeti almasını sağlıyor. Bilgi teknolojileri pazarındaki önemli akımlardan biri olan MSP modeli, Japonya, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri de dahil olmak üzere gelişmiş pazarlarda öne çıkıyor.

Kaspersky, bu yılın başlarında MSP'lere ve satıcılara tüm Kaspersky aboneliklerini tek bir yerden sipariş etmek ve yönetmek için ortak bir platform sağlayan Kaspersky Lisans Yönetim Portalını da devreye aldı.

Kaspersky, 2014 yılından beri şirketin ortakları için yıllık xSP zirvesini organize ediyor. Etkinlik, 2019 yılında Brezilya, Almanya, İtalya, İspanya, Güney Kore, Rusya, ABD ve Japonya dahil olmak üzere dünyanın 32 ülkesinde 100'den fazla delege ağırladı. 2020'de yapılan xSP zirvesiyle ilgili bilgiler önümüzdeki dönemde açıklanacak.

Kaynak: AA