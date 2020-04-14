Kaspersky Innovation Hub oyun startupları arıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Kaspersky Innovation Hub oyun startupları arıyor - Haber
Kaspersky, Pilot, Teknoloji

Kaspersky Innovation Hub oyun startupları arıyor

Kaspersky, oyun geliştiricilerine ve oyunculara güvenlik sağlayacak hizmetler geliştirmeyi hedefliyor.

14.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:54
Kaspersky Innovation Hub oyun startupları arıyor

Kaspersky, oyun geliştiricilerine ve oyunculara güvenlik sağlayacak hizmetler geliştirmeyi hedefliyor.

Şirket açıklamasına göre, Kaspersky Innovation Hub, belirli konularda uzmanlaşmış girişimleri Open Innovation Program girişimi bünyesine katmak için seçmelere başladı.

Bilgi güvenliği ile bilgisayar oyunlarını bir araya getiren çözümler geliştiren tüm ekipler ve bireysel geliştiriciler seçmelere katılabiliyor.

Kaspersky Innovation Hub bu çalışmayla şu alanlarda geliştirilmiş projeler arıyor:

"Oyuncuları, kazandıkları ödülleri, katettikleri aşamaları ve oyunlara ait tüm kayıtlarını koruyan araçlar. Siber sporlarda ve çevrim içi oyunlarda hile yapılmasına karşı hile önleme çözümleri. Oyun arkadaşı bulmayı kolaylaştıracak hizmetler. Farklı platformlar için tasarlanan sesli görüşme ve topluluk yönetimi araçları. Nöral ağları kullanarak oyun sonrası videoları aramaya ve analiz etmeye yarayan araçlar. Cihazları ve oyun bileşenlerini yönetmek için yeni özellikler sunan sesli asistanlar ve sanal/artırılmış gerçeklik yönetim araçları. Donanım ve yazılım ortamı için oyun modu ve ayarları, Rahatsız Etme modu. Mobil yayınlar için güvenli araçlar, veri aktarımı ve içerik üretimi için güvenli hizmetler. İçerikleri ve oyun ödüllerini korumak için dijital hak yönetimi."

En iyi projeler Kaspersky ile pilot uygulama için yarışacak ve uluslararası pazara açılma fırsatı elde edecek. Bu girişimler ayrıca teknik ve kurumsal konularda danışmanlık alacak.

Pilot sürüme geçmeyi başaran projeler Kaspersky iş ortağı kanalına ve onların müşterilerine erişebilecek. Bu yılki seçmeler, kurumsal inovasyon platformlarından biri olan F6S'in desteğiyle gerçekleştiriliyor. Teknik ve kurumsal inceleme Kaspersky analistleri tarafından yapılacak. Projelerin yatırım potansiyeli ise F6S Corporate Innovation Analyst Insights hizmeti aracılığıyla değerlendirilecek.

Başvurular 31 Mayıs'a kadar sürecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Innovation Hub Direktörü Vitaly Mzokov, oyun endüstrisine bir bütün olarak bakıldığında, siber sporlar başta olmak üzere hızlı bir büyüme yaşandığını ifade etti.

Bu milyarlarca dolarlık sektörün, oyuncuları kandırmaya çalışan siber suçluları da kendisine çektiğini aktaran Mzokov, şunları kaydetti:

"Örneğin değerli oyun kaynaklarını (oyun içi para, ekipman, karakter) çalmaya ve oyunlarda haksız avantaj elde etmeye yarayan özel yazılımlar kullanmaya çalışıyorlar. Aslında bunların ilki hırsızlığa, ikincisi ise dolandırıcılığa birer örnek. Oyun endüstrisinde, oyuncular arasındaki iletişimi ve oyun içeriklerinin aktarımını koruma altına alan çok az sayıda hizmet olması endişe verici. Yenilikçi projelerle birlikte çalışarak bu sorunları çözmek istiyoruz. Bu nedenle, bilgi güvenliği ve oyun dünyasını bir araya getiren hizmetleri Innovation Hub bünyesine davet etmek siber suçlulara karşı mücadelemizde çok doğru bir adım haline geliyor."

Seçilen girişimler Selection Day etkinliğindeki finalde projelerini jüriye sunacak. Etkinlik 30 Haziran tarihinde internet üzerinden gerçekleşecek.

Başvurular 31 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haber
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haber
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haber
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Aynur Aydın'dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Haber
Aynur Aydın'dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haber
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haber
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen 'Bakmak zorundasınız' eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen "Bakmak zorundasınız" eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz
DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e...
Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi
Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere tehdit: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere tehdit: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
Fenomen Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarına yönelik görüntülerin olduğu telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti
Fenomen Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarına yönelik görüntülerin olduğu telegram grubunun reklamını yapması...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özlem Zengin Meral Akşener Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Dilan Çıtak Serdar Ortaç Acun Ilıcalı İçişleri Bakanı
Spor Falcao Rüştü Reçber Sergen Yalçın Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Kaspersky Innovation Hub oyun startupları arıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 13:28:19. #1.14#
title