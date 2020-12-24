"Kaspersky iHub" ve "G-Core Labs" oyun girişimleri için bir araya geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Kaspersky iHub" ve "G-Core Labs" oyun girişimleri için bir araya geliyor

24.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:05

Kaspersky İnovasyon Merkezi (Kaspersky Innovation Hub-iHub) ve bulut hizmetleri sağlayıcısı G-Core Labs, gelecek vadeden oyun projelerini aramak ve desteklemek için ortaklık yaptı.

Kaspersky İnovasyon Merkezi (Kaspersky Innovation Hub-iHub) ve bulut hizmetleri sağlayıcısı G-Core Labs, gelecek vadeden oyun projelerini aramak ve desteklemek için ortaklık yaptı.

Kaspersky açıklamasına göre, küresel şirketler arasındaki bu ortaklık, oyun dünyasını değiştirme ve yarınları daha güvenli hale getirme potansiyeline sahip potansiyel müşterilere uzmanlık, altyapı ve kaynak sağlayacak.

Kaspersky ve G-Core Labs, yeni programları aracılığıyla girişim topluluğuna değer katmayı ve girişimcilerin çığır açan oyun projeleri geliştirmesine olanak sağlamayı hedefliyor. Ortak şirketler ayrıca, "niş" geliştiriciler arasındaki girişim farkındalığını artırmak için oyun girişimleriyle ortak bağlantı kurmayı planlıyor.

Girişim ekipleri ve bireysel projeler, destek için kaspersky.com/ihub/gaming-partnership adresinden başvurularını yapabiliyor. Tüm destek başvuruları, projeleri onaylamanın ve desteklemenin en iyi yollarına karar verecek olan bir danışma kurulu tarafından kapsamlı bir şekilde incelenecek. Umut vadeden girişimler, Kaspersky'nin teknik ve iş danışmanlığının yanı sıra siber güvenlik şirketinin kanal ortaklarına (distribütörler ve satıcılar dahil), müşterilere ve potansiyel müşterilere erişim imkanına da sahip olacak.

"Yenilikçi girişimleri desteklemek için önemli bir adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky iHub Başkanı Vitaly Mzokov, "G-Core Labs ile güçlerimizi birleştirmekten ve oyun teknolojilerini geliştirme arzusuyla hareket eden geliştiricileri desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık; yeteneklerimizi bir araya getirmek, yenilikçi girişimleri desteklemek ve onlara fikirlerini doğrulama, büyütme ve ölçeklendirme fırsatı vermek için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

G-Core Labs, potansiyel müşterilerine ürün oluşturmaları için kritik bulut altyapısına ücretsiz erişim sağlayacak. Seçilen girişimler, iki yıllık bir süre içinde bulut şirketinin hizmetlerinde harcanabilecek 25 bin avroya kadar destek alma imkanına sahip olacak.

G-Core Labs Bulut Platformu Bölüm Başkanı Vsevolod Vayner de "G-Core Labs, oyun endüstrisi için hizmet sağlama konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip. Beş kıtada 100'den fazla noktada yer alan küresel bulut altyapımız, en karmaşık zorlukların üstesinden gelmek için oluşturuldu. Kaspersky ile ortaklığımızın oyun endüstrisi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky Innovation Hub'ın G-Core Labs ile iş birliği, iHub'ın oyun endüstrisinin ihtiyaçları için siber güvenliğin sınırında çözümler üreten oyun girişimlerine yönelik açık çağrısının ardından 2020 bahar aylarında başladı. İHub, en ölçeklenebilir finalistleri seçti ve onları uç bulut sağlayıcısıyla tanıştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Ahmet Ünal Çeviköz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Coşkun Sabah Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Kaspersky iHub" ve "G-Core Labs" oyun girişimleri için bir araya geliyor | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:47:49. #1.15#
title