Kaspersky, hizmet testinde ilk 3 sırada en fazla yer alan marka oldu

24.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:18

Kaspersky, tüketicilere ve kurumlara yönelik siber güvenlik çözümlerinde öne çıktı.

Kaspersky açıklamasına göre, Kaspersky ürünleri geçen yıl TOP3 tarafından yapılan 86 farklı bağımsız testin 70'inde ilk 3 sırada yer almayı başardı.

TOP3 ölçümleri; 80'den fazla markanın siber güvenlik sektöründeki bağımsız testlerde ve değerlendirmelerde aldıkları toplam puanı temsil ediyor. Her marka, ürünlerinin bağımsız testlerde kaç kez ilk 3 sırada yer aldığına bağlı olarak bir puan alıyor. Ürünlerin girdiği test sayısı da puanı etkiliyor. Birden fazla testte farklı ürünlerle elde edilen sürekli başarı; müşterilere, sektör analistlerine ve uzmanlara marka hakkında tek bir teste kıyasla kapsamlı bir değerlendirme fırsatı sunuyor.

Kaspersky 2019'da girdiği testlerin 70'inde ilk 3 sırada, bu testlerin 64'ünde ise birinci sırada yer aldı. Şirketin Kaspersky Anti Targeted Attack adlı ürünü, 2019'un 3'üncü çeyreğinde ICSA Labs tarafından yapılan Gelişmiş Tehdit Savunması testinde kendi sınıfında yüzde 100 "tespit ve sıfır yanlış pozitif" elde etti.

"Teknolojilerimiz sinsi siber tehditlere karşı korumaya devam ediyor"

Öte yandan, AV-Comparatives, geçen yıl hazırladığı yeni Gelişmiş Gerçek Dünya testine 16 antivirüs markasını davet etti. Açıklar, dosyasız zararlı yazılımlar ve diğer gelişmiş siber tehditlerden oluşan toplam 15 senaryonun tamamında mükemmel puan alan 6 katılımcıdan biri Kaspersky Internet Security oldu. Ayrıca, Kaspersky Endpoint Security for Business de bu başarıyı yakalayan 3 kurumsal ürün arasında yer aldı.

Şirketin Kaspersky Endpoint Security for Business ürünü, "tespit edilemeyen" dosyasız zararlı yazılımlara karşı koruma testinde, yüzde 100 tespit oranı (rakiplerin ortalaması yüzde 68) ve yüzde 94 koruma oranına (diğer markalarda ortalama yüzde 59) ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tehdit Araştırmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Anton Ivanov, siber güvenlik sektöründeki en yüksek koruma standartlarını belirlemekten onur duyduklarını belirterek, "2019'da artan rekabete rağmen teknolojilerimiz milyonlarca müşterimizi en karmaşık ve sinsi siber tehditlere karşı korumaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA