Kaspersky, Güvenli Yarın platformunu başlattı

Kaspersky, insanlığın gelecekle ilgili en önemli soruları yanıtlamak için Safer Tomorrow (Güvenli Yarın) platformunu başlattı.

Kaspersky, insanlığın gelecekle ilgili en önemli soruları yanıtlamak için Safer Tomorrow (Güvenli Yarın) platformunu başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, platform, küresel reklam ajansı BBDO tarafından hazırlanan, gelecek tahminleri yapabilen bir yapay sinir ağını temel alıyor.

Seçilen günlük tahminler Yeni Zelanda'nın doğu kıyısında yer alan, doğan yeni günü ve geleceği ilk olarak karşılayan bir reklam panosunda canlı olarak yayınlanıyor.

Kaspersky, daha iyi korunan ve daha güvenli bir dünya inşa etmek, gelecekte bizi nelerin bekleyeceğine dair bir resim oluşturmak ve geleceği nasıl güvence altına alacağımızı anlamak için teknolojik eğilimleri ve tahminleri yakından takip ediyor.

Kaspersky, toplumun ve teknolojinin olası gidişatını düşünen insan sayısı arttıkça, geleceği daha iyi ve daha güvenli bir şekilde öngörebileceklerine ve daha güvenli bir geleceğe katkıda bulunabileceklerine inanıyor.

Safer Tomorrow sayesinde dünyanın her yerinden herhangi biri yarına dair uçan arabalar ne zaman sıradan araçlar haline gelecek, 2050'ye kadar 3D baskının kapasitesi ne olacak' gibi soruların yanıtlarını takip edebiliyor.

Ayrıca http://www.safertomorrow.online adresinden, dünyada yeni günü ilk karşılayan billboardlardan birini canlı olarak izleyebiliyor.

Platform için özel olarak geliştirilen yapay sinir ağı, en yeni makine öğrenimi mimarisini ve tekniklerini kullanıyor. Algoritma, talepleri analiz etmek ve yüz binlerce kaynaktan toplanan verilere dayalı tahminler sağlamak için eğitildi.

Söz konusu referanslar bilim kurgu kitaplarını ve dergileri, seçilmiş medya ve blogları içeriyor. Ayrıca 30 yıl sonra dünyanın nasıl görüneceğine dair fütüristik bir görüntü sağlayan Kaspersky'nin ödüllü etkileşimli projesi Earth 2050'den alınan iç görüleri de kullanıyor.

Geçici ilan panosu, Yeni Zelanda'nın Wairarapa kıyısındaki Castlepoint İstasyonu'nda yer alıyor. LED panoda 7 gün 24 saat seçili gelecek tahminleri gösterilecek. İnşaat, 25 Şubat'a kadar halkın erişimine açık olacak.

Pano tüm olası çevresel önlemleri hesaba katacak şekilde tasarlandı. Yapımında geri dönüştürülebilen, doğaya saygılı ve sürdürülebilir malzemeler kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Küresel Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton, şunları kaydetti:

"Geleceğe bakmak ve onu anlamak her zaman insanlığın zihnini meşgul etti. Güvende olmamızı, hazırlıklı olmamızı ve kendimizden emin olmamızı sağlayan şey bu bilgidir. Kaspersky, insanlık için görülmemiş potansiyelin teknoloji tarafından gerçeğe dönüştürüleceği parlak bir geleceğe inanıyor. Bu yüzden onu güvence altına alıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız