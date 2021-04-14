Kaspersky "Desktop Window Manager"da sıfır gün açığı keşfetti

Kaspersky araştırmacıları, "BITTER" APT grubu tarafından kullanılan "CVE-2021-1732" açığının detaylı analizinin ardından başka bir sıfır gün açığını ortaya çıkardı.

Kaspersky araştırmacıları, "BITTER" APT grubu tarafından kullanılan "CVE-2021-1732" açığının detaylı analizinin ardından başka bir sıfır gün açığını ortaya çıkardı.

Kaspersky açıklamasına göre, uzmanlar şu anda bu açığı bilinen herhangi bir tehdit aktörüyle ilişkilendiremiyor. Sıfır gün güvenlik açığı, temelde bilinmeyen bir yazılım hatasından kaynaklanıyor ve saldırganların kötü niyetli faaliyetlerini gizlilik içinde yürütmesine izin vererek beklenmedik ve yıkıcı sonuçlara yol açıyor.

Kaspersky uzmanları CVE-2021-1732 açığını analiz ederken, yeni bir sıfır gün açığı daha keşfetti ve şubat ayında Microsoft'a bildirdi. Açığın gerçekten sıfır gün olduğu onaylandıktan sonra CVE-2021-28310 adını aldı.

Araştırmacılara göre bu açık, potansiyel olarak birkaç tehdit aktörü tarafından kullanılıyor. Bu, Desktop Window Manager'da bulunan ve saldırganların kurbanın makinesinde istediği kodu çalıştırmasına izin veren bir ayrıcalık artırma (EoP) açığına karşılık geliyor. Açıktan yararlananların kum havuzundan kaçmak ve daha fazla erişim için işletim sisteminde ayrıcalık elde etmek için diğer tarayıcı açıklarıyla birlikte kullanması muhtemel görünüyor.

Kaspersky'nin ilk araştırmaları tam bulaşma zincirini ortaya çıkarmadı. Bu nedenle açığın başka bir sıfır gün ile mi, yoksa bilinen, yamalı güvenlik açıklarıyla mı bağlantılı olduğu henüz bilinmiyor.

"Kullanıcılarımızın savunmasını geliştirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Boris Larin, "Bu açık başlangıçta gelişmiş istismar önleme teknolojimiz ve ilgili tespit kayıtlarıyla belirlendi. Bundan birkaç yıl içinde, ürünlerimizde sıfır gün açıklarını tespit eden çok sayıda istismar koruma teknolojisi oluşturduk ve bu teknolojilerin etkinliğini defalarca kanıtladık. Teknolojilerimizi geliştirerek ve güvenlik açıklarını yamamak için üçüncü taraflarla çalışarak kullanıcılarımızın savunmasını geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, bu tehditten korunmak için şunları öneriyor:

"Yeni güvenlik açığı için yayınlanan yamaları mümkün olan en kısa sürede indirip yükleyin. Uç nokta koruma çözümlerindeki güvenlik açığı ve yama yönetimi yetenekleri, bilgi teknolojileri güvenlik yöneticileri için bu işi önemli ölçüde basitleştirebilir. SOC ekibinizin en son tehdit istihbaratına erişimini sağlayın. Kaspersky Tehdit İstihbarat Portalı, şirketin tehdit istihbaratı için tek bir erişim noktasıdır ve Kaspersky tarafından 20 yıldan fazla bir süredir toplanan siber saldırı verilerini ve iç görüleri sağlar.

Temel uç nokta korumasının yanı sıra, Kaspersky Anti Targeted Attack Platform gibi ağ düzeyinde gelişmiş tehditleri erken aşamada algılayan kurumsal güvenlik çözümleri uygulayın. Yeni açıklar hakkında daha fazla ayrıntı için Securelist'te ilgili raporun tamamına bakabilirsiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık