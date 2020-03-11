Kaspersky, "Derwent Top 100 Global Innovator" listesinde yer aldı Kaspersky, yazılım kategorisinde iki yıl üst üste Derwent Top 100 Global Innovator listesinde yer aldı.

Kaspersky, yazılım kategorisinde iki yıl üst üste Derwent Top 100 Global Innovator listesinde yer aldı.

Kaspersky açıklamasına göre, inovasyonun hızlanması için analizler sunan Clarivate Analytics'in her yıl hazırladığı Derwent Top 100 Global Innovator raporunda dünyadaki yenilikçi kurumlar sıralanıyor.

Pazar erişimi ve diğer yeniliklere etkisi bakımından yüksek potansiyel bulunduran patentli yenilikler geliştirmiş kurumlar listeye girmeye layık görülüyor.

Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Oracle, Symantec ve Tencent gibi şirketlerin de yer aldığı Derwent Top 100 Global Innovator 2020 listesinde, Kaspersky de yer aldı.

Kaspersky, bilgi teknolojileri güvenliği alanında yeni teknolojiler geliştirip bunların patentini alarak siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteriyor.

Ev kullanıcılarının yanı sıra büyük kurumlara, devletlere, endüstrilere ve altyapılara hizmet veren şirket, güvenlik çözümleri portföyü ile öne çıkıyor.

2019 itibarıyla Kaspersky'nin Rusya, ABD, Avrupa, Çin ve Japonya'da yaklaşık 900 patenti bulunuyor.

Şirketin birçok patentli teknolojisi Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA), Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR), Kaspersky Industrial Cybersecurity for Nodes ve diğer şirket çözümlerinde uygulanıyor.

"En iyi teknolojileri sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Baş Hukuk İşleri Yöneticisi, Baş Fikri Mülkiyet ve Tekelleşmeyi Önleme Yöneticisi Nadezhda Kaschenko, şirketlerinin yenilik geliştirme stratejisinin bir parçası olarak patentlere büyük önem gösterdiğini belirterek, "Yaptığı yenilikleri sağlam bir şekilde koruyan şirket ikinci kez üst üste 'Top 100 Global Innovators' listesine girmeyi başardı. Kaspersky'nin hedefleri, stratejisi ve yetenekli ekibi bu büyük başarının elde edilmesini sağladı. Daha fazla yenilikle sınıfının en iyi teknolojileri ve çözümlerini sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky ise, diğer sektör liderleriyle birlikte ikinci kez üst üste Derwent Top 100 Global Innovator listesine girmenin büyük bir onur olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sınıfının en iyisi olan araştırmacılarımıza bize sürekli yenilikler sunmaya devam ettiklerinden ve hukuk ekibimize de teknolojilerimizi koruyup birçok bölgede patent haklarımızı aldıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Çalışmalarımızın odağının siber güvenlikten daha geniş bir kavram olan siber bağışıklığa kaymasıyla inovasyon alanındaki liderliğimizi ve gelecek için daha yüksek standartlar belirlemeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA