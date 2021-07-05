Kaspersky'den yeni sesli belgesel serisi "Fast Forward"

Kaspersky tarafından oluşturulan çevrim içi dijital kültür dergisi Tomorrow Unlocked'ın yeni sesli belgesel serisi Fast Forward, teknolojiyi şekillendiren trendleri yakın geçmişin perspektifinden inceliyor.

Kaspersky tarafından oluşturulan çevrim içi dijital kültür dergisi Tomorrow Unlocked'ın yeni sesli belgesel serisi Fast Forward, teknolojiyi şekillendiren trendleri yakın geçmişin perspektifinden inceliyor.

Kaspersky açıklamasına göre, 6 bölümlük dizi, ünlü BBC radyo yayıncısı ve teknoloji tarihi üzerine MIT Press'te kitapları olan kültür teorisyeni Ken Hollings tarafından yazıldı ve seslendirildi. Hollings, her 20 dakikalık bölümde şehircilik, uzay ve robotlar dahil olmak üzere işi ve yaşamı etkileyen teknolojiler hakkındaki bakış açısını aktarıyor ve endüstri, gazetecilik ve akademiden teknoloji uzmanlarıyla röportaj yapıyor.

Kaspersky Baş Güvenlik Araştırmacısı David Emm, belgeselin özel "Güvenlik Bölgesi" bölümünde, karanlık web veri sızıntıları, sosyal robotlar ve uzaktan çalışma ve güvenlik gibi konularda yeni siber güvenlik araştırmalarını tanıtıyor. Tüm bunlar, orijinal müzik ve "binaural" ses tasarımıyla birlikte, aşırı gerçekçi, sürükleyici bir dinleme deneyimi eşliğinde sunuluyor.

Belgesel, tüm podcast kanallarında başladı

"Fast Forward" belgeseli 9 Haziran'da Spotify, Google ve Apple dahil tüm ses ve podcast kanallarında başladı.

Bölüm takvimi şu şekilde gerçekleşecek:

"9 Haziran, 1. Bölüm - Kişisel Veri Bulutları: Labirent'e Hoş Geldiniz, Bulut çağında veri erişimine yeni bir bakış, Tung-Hui Hu (Michigan Üniversitesi) ve Tanya Basu (MIT Technology). 16 Haziran, 2. Bölüm - Geleceğin Süpermarketleri: Maksimum Puan için Satın Alma Taraması, Alışveriş deneyimini, etkileşimin ve artırılmış gerçekliğin şekillendirdiği günümüz süpermarketlerinin koridorlarında alışveriş arabalarına yakından bakış, Tasarımcı Benjamin Parry ve Mimar Carlo Ratti (MIT Senseable City Lab.). 23 Haziran, 3. Bölüm - Geleceğin Şehirleri: Buradan Başka Gidecek Bir Yer Yok, Kovid-19'un yeni 'dijital banliyöler' çağını nasıl başlattığını keşfetmek, Shoshanna Saxe (Toronto Üniversitesi) ve Sarah Akigbogun (Mimarlıkta Kadınlar).

30 Haziran, 4. Bölüm - İnsan veya Makine: A artı B eksi C, Viktorya döneminden kalma bir salonda, o dönemin makine zekası için ünlü testine ve günümüzdeki etkilerine bakıyoruz, Sanatçı Shardcore ve yapay zeka teknolojisi yazarı James Bridle. 7 Temmuz, 5. Bölüm - Robot Meslektaşları: R.U.R. ya da Hiç Bulundunuz mu?, Karel Capek'in oyununda robot terimini ortaya atmasından 100 yıl sonra, otomatize çalışma alanını keşfediyor ve makinelerin neden bizim gibi görünüp davranması gerektiğini sorguluyoruz, Dr. Beth Singler (Cambridge Üniversitesi) ve Profesör Alan Winfield (Bristol Robotics Lab). 14 Temmuz, 6. Bölüm - Yeni Uzay Yarışı, Son bölüm Ay uzay istasyonu, Ay'da madencilik ve Mars'a mürettebatlı görevler gibi yeni uzay görevlerini ele alıyor, Chris Welch (Uluslararası Uzay Üniversitesi), Tanja Masson-Zwaan (Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku Enstitüsü) ve Uzay mühendisi Vinita Marwaha Madill (Rocket Women Kurucusu)."

Seriye dair daha fazla röportaj ve video 9 Haziran'dan itibaren Tomorrow Unlocked platformunda yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık