Kaspersky'den tersine mühendislik odaklı çevrim içi kurs

Kaspersky, tersine mühendislik odaklı bir kurs başlatarak siber güvenlik uzmanlarına yönelik çevrim içi eğitim portföyünü genişletti.

Kaspersky, tersine mühendislik odaklı bir kurs başlatarak siber güvenlik uzmanlarına yönelik çevrim içi eğitim portföyünü genişletti.

Şirket açıklamasına göre, kötü amaçlı yazılım analiziyle ilgili temel bilgilere sahip uzmanları hedefleyen kendi kendine çalışma programı, hem bireylerin hem de ekiplerin "Kaspersky Global Research and Analysis" tarafından sağlanan en iyi uygulamaları takip ederek uygulamalı tersine mühendislik becerilerinde evlerinin rahatlığında ustalaşmalarını sağlayacak.

Kaspersky'nin bilgi teknolojileri karar vericileriyle yaptığı bir ankete göre, bilgi teknolojileri güvenlik bütçelerini artırmayı planlayan işletmelerin yüzde 41'i güvenlik uzmanlıklarını geliştirmeye ihtiyaç duyuyor. Kariyerlerinde ilerlemek isteyen bilgi teknolojileri güvenlik profesyonellerinin, bu ihtiyacı karşılamak için kendilerini geliştirmeye çalışması gerekiyor.

Salgın kısıtlamaları göz önüne alındığında, çevrim içi sınıfların popülerliği önemli ölçüde arttı. Kaspersky, kötü amaçlı yazılım analizi ve tersine mühendislik yeteneklerini geliştirmek isteyenlere yardımcı olmak için bu beceriye adanmış yeni bir çevrim içi eğitim programı başlattı.

Kurs, katılımcıların mevcut kötü amaçlı yazılım analizi bilgilerini pratik bir deneyime dönüştürmelerine olanak tanıyor. Bu, Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi kıdemli güvenlik araştırmacıları Denis Legezo ve Ivan Kwiatkowski'nin gözetiminde, en iyi uygulamalar çevresinde uygulamalı öğrenim yoluyla sağlanıyor. Küresel Araştırma Analizi Ekibi (GReAT), karmaşık tehditlere ve bunlara nasıl yanıt verileceğine odaklanan, uluslararası alanda tanınan bir siber güvenlik grubu olan kötü amaçlı yazılım araştırmacılarından ve tehdit avcılarından oluşuyor.

"Katılımcılar tersine mühendisliğin inceliklerini öğrenebilir"

Kurs, MontysThree, LuckyMouse ve Lazarus da dahil olmak üzere, eğitmenlerin kişisel olarak araştırdığı 10 gerçek APT vakasına dayanan 50'den fazla adım adım video ders içeriyor. Katılımcılar, IDA Pro, Hex-Rays Decompiler, Hiew ve 010Editor gibi bir dizi araç kullanarak bu vakaları kapsamlı ve verimli bir şekilde analiz edebilecekleri 100 saatlik özel sanal laboratuvar süresi sayesinde pratik güvenlik becerilerinde uzmanlaşacak. Eğitimin hedefleri arasında, programlama dilleri veya "scriptler" kullanılarak yazılmış örneklerin analizini gerçekleştirme becerisi, kötü amaçlı yazılımdaki gizlenmiş veya şifrelenmiş içeriğin işlenmesi ve birleştirme süreçlerine daha fazla aşinalık sağlanması yer alıyor.

Kurs materyalleri 6 aylık bir süre için mevcut. Her öğrenci kendisi için uygun bir hızda öğrenebiliyor. Genel program, kurumsal eğitim biçiminde hem bireylere hem de daha geniş siber güvenlik birimlerine yönelik olarak hazırlandı. Güvenlik araştırmacıları, olay müdahale personeli, kötü amaçlı yazılım analistleri, güvenlik mühendisleri, ağ güvenliği analistleri, APT avcıları ve güvenlik operasyonları merkezi (SOC) personeli kurstan fayda sağlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Direktörü Costin Raiu, "Katılımcılar, özel laboratuvarlarda gerçek hayata dair vakalar üzerinde çalışan Kaspersky uzmanlığından yararlanarak mevcut becerilerini yeniden şekillendirebilir, tersine mühendisliğin inceliklerini öğrenebilirler. Bu aynı zamanda mevcut becerilerin gelecekte gerçek hayat vakalarına uygulanmasında daha fazla güven ve verimlilik sağlar. Bu eğitim, güvenlik uzmanlarının günümüzün tehdit ortamına göre daha kapsamlı siber güvenlik uzmanlarına dönüşmelerine yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Kurs hakkında detaylı bilgiye "https://xtraining.kaspersky.com/courses/targeted-malware-reverse-engineering" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık