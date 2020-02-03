Kaspersky'den tehdit istihbaratında "EclecticIQ" ile iş birliği

03.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:38

Kaspersky, "EclecticIQ" platformundan yararlanan kurumsal kullanıcılara tehdit istihbaratı hizmeti sunmaya başladı.

Şirket açıklamasına göre, yeni iş birliği sayesinde Kaspersky tehdit verisi akışlarına, APT istihbarat raporlarına ve Threat Lookup hizmetine erişebilecek olan EclecticIQ müşterileri en yeni siber tehditler hakkında bilgi edinip korunma ve müdahale önlemlerini geliştirebilecek.

Kaspersky tarafından bilgi teknolojileri güvenliği liderleri arasında yapılan bir ankette, güvenlik yöneticilerinin neredeyse yarısı (yüzde 49) işe almak için bulunması en zor pozisyonun siber tehdit istihbaratı analisti olduğunu belirtti.

Bu alanda çalışan kişilerin az olması, mevcut uzmanların iş yükünü artırıyor. EclecticIQ'nun tehdit istihbaratı platformu açık kaynaklardan, ticari tedarikçilerden ve sektörel iş ortaklarından istihbarat topluyor ve bunları tek bir merkezi kaynaktan kullanıma sunuyor.

Analistler bu sayede mevcut güvenlik altyapılarını kullanarak tehditlere hızla müdahale edebiliyor veya bunları durdurabiliyor.

Bu entegrasyon ile Kaspersky'nin tehdit istihbaratından yararlanabilen kullanıcılar, en son tehdit verisi akışlarına erişim, tehditler hakkında petabyte'larca bilgi içeren Kaspersky Threat Lookup'ta geçmiş tehdit istihbaratları arasında çevrim içi arama yapma, yasal nesneler ve ilişkileri hakkında bilgi edinme ve gelişmiş grupların kullandığı yöntemler, taktikler ve araçları anlatan Kaspersky APT istihbarat raporlarına ulaşma gibi olanaklara erişebilecek.

EclecticIQ'nun siber tehdit istihbaratı analistleri de bu verileri, müşterilerine Fusion Center üzerinden ek hizmetler sunmak için kullanacak. Belirli konu gruplarına göre istihbarat paketleri sunan Fusion Center, müşterilere kendilerine özel belirlenmiş lider kaynaklardan toplanmış ilgili siber tehdit bilgilerini tek bir noktadan sağlıyor.

"Güncel ve güvenilir analizlere daha rahat erişim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kurumsal İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Veniamin Levtsov, tehdit istihbaratı hizmetleri "EclecticIQ"i müşterilerine sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"EclecticIQ başta finans sektörü olmak üzere kurumsal şirketlere ve devletlere güvenlik istihbaratı sağlıyor. Kaspersky Tehdit İstihbaratı hizmetleri şirketlerin kendilerini korumasına yardımcı olan özel hazırlanmış veriler sunuyor. Bu iş birliği ile müşterilerimiz global tehdit alanı hakkında güncel ve güvenilir analizlere daha rahat erişebilecek."

EclecticIQ Başkan Yardımcısı Pim Volkers da siber tehdit istihbaratı analistlerine mümkün olan en iyi araçları sunmak için sürekli çalıştıklarını aktararak, Kaspersky ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde müşterilerimize, analist ekiplerinin üst düzey istihbarata erişmesini sağlayan çeşitli entegrasyonlar sunabileceğiz. Kendi tehdit istihbaratı platformumuzla birlikte şirketler daha derinlemesine ve bilinçli analizler yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA