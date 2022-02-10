Kaspersky'den Sevgililer Günü ve sonrasında dijital ortamda kendini koruma önerileri

Kaspersky, yoğun dolandırıcılık faaliyetlerinin rapor edildiği çevrim içi flört uygulamalarında ve web sitelerinde kullanıcılarını verilerini korumaya ve dijital gizliliklerini sağlamaya teşvik eden bazı ipuçları paylaştı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, flört uygulaması kullanımı son birkaç yıldır patlama yaşıyor. Tinder, Mart 2020'de bir günde 3 milyar eşleşmeye ulaşırken, OkCupid yılda 91 milyon eşleşme yaptığını iddia ediyor. Yakın tarihli bir Kaspersky araştırması, ankete katılanların yarısından fazlasının (yüzde 55) çevrim içi tanıştığı biri tarafından takip edilmekten korktuğunu ve her 6 flört uygulaması kullanıcısından birinin (yüzde 16) doxing saldırısına maruz kaldığını ortaya koydu.

Söz konusu uygulamaların çoğu, kullanıcılardan hesaplarını, iş yerinde çekilmiş fotoğraflar ve kişisel bilgilerle otomatik olarak dolduran sosyal ağ siteleri aracılığıyla kaydetmelerini istiyor. Bu veriler, potansiyel doxer saldırganlarının çevrim içi kullanıcıları bulmasını ve onlar hakkında yeni bilgiler keşfetmesini kolaylaştırıyor.

Flört uygulamalarının profillerinde depolanan veriler, son derece hassas ve dolandırıcılar arasında oldukça popüler. Bu durum söz konusu ortamlardaki kişisel bilgileri koruma dürtüsünü güçlendirdi ve sonuçta flört uygulamaları daha güvenli hale geldi. Kaspersky'nin araştırmasına göre, en popüler 5 flört uygulaması şifreleme protokollerini iyileştirdi ve kullanıcı gizliliğine daha fazla dikkat etmeye başladı. Bu tür uygulamalar verileri güvende tutmak için örneğin, kullanıcıların konumlarını manuel olarak belirlemesine veya fotoğrafları bulanıklaştırmasına olanak tanıyan ücretli sürümler sunuyor.

Kaspersky araştırmacıları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgililer Günü'nde yoğun dolandırıcılık faaliyetleri gözlemliyor. Siber suçlular, kurbanların kişisel bilgilerini toplamak için popüler flört uygulamalarını taklit etmenin yanı sıra eş arayan kadınlara ait olduğunu iddia eden e-postalar yaymaya başladı. Plana göre paylaşılan profil eşliğinde kullanıcı bir flört web sitesi profilini taklit eden kimlik avı sayfasına yönlendiriliyor ve burada kendi kişisel bilgilerini doldurmaları isteniyor. Nihayetinde kullanıcıdan bankacılık kimlik bilgilerini girmesi bekleniyor ve kişi hem umutlarından hem parasından oluyor.

"Siber suçlular, finansal kazanç elde etmek için bu kanalı kullanmaktan çekinmiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Anna Larkina, "Arkadaşlık uygulamaları, bir eş arayan insanlar için olasılıklar dünyasının kapılarını açıyor. Ancak çevrim içi olarak paylaşılan tüm bilgiler dolandırıcılar ve suistimalciler tarafından ele geçirilebilir. Bunun ötesinde siber suçlular, finansal kazanç elde etmek için bu kanalı kullanmaktan çekinmiyor. İyi haber şu ki; flört uygulamaları doğru yönde ilerliyor ve her geçen gün kullanıcıların daha güvenli bir şekilde bağlantı kurmasını sağlıyor. Yine de dijital güvenliğinizi daha da artırmanın her zaman yolları vardır. Bu şekilde, sizin ve kişisel bilgilerinizin güvende olduğunu bilerek sohbetin ilerlemesine izin verebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Özel bilgilerinizi güvende tutacak şekilde ayarlayın"

Çevrim içi flört için daha güvenli bir yaklaşıma duyulan ihtiyaç, artan sayıda kullanıcının potansiyel bir eş için flört uygulamalarına ve web sitelerine yöneldiği Sevgililer Günü'nde daha da önemli. Bu risklere karşı koymak için Kaspersky, şunları öneriyor:

"Instagram veya diğer sosyal medya hesaplarınızı flört uygulaması profilinize bağlamayın. Bu, hakkınızda potansiyel olarak kullanılabilecek çok fazla bilgi verir. Instagram'ın gizlilik ve güvenlik ayarlarını yapmış olsanız bile hesapları birbirine bağlamanın riski getirisinden daha yüksektir. Telefon numaranızı veya diğer mesajlaşma uygulamalarındaki isimlerinizi paylaşmayın. Flört uygulamaları yerleşik mesaj platformlarına bağlı kalmanızı tavsiye eder. Sohbet ettiğiniz kişiye güvenebileceğinizden emin olana kadar bunu yapmanız akıllıca olacaktır. Ayrıca başka bir mesajlaşma uygulamasına geçtiğinizde, özel bilgilerinizi güvende tutacak şekilde ayarlayın. Siber suçlular bazı özel verilerinizi kimlik avıyla ele geçirmeye çalışabilirler. Bu nedenle eşleştiğiniz kişi sizden telefonunuza bir uygulama yüklemenizi, belirli bir web sitesini ziyaret etmenizi isterse veya örneğin, en sevdiğiniz öğretmeniniz veya ilk evcil hayvanınız (yaygın) hakkında sorular sormaya başlarsa dikkatli olun. Uygulama kötü amaçlı olabilir, web sitesi bir kimlik avı sayfası olabilir ve paylaştığınız tüm bilgiler birinin paranızı veya kimliğinizi çalmasına sebep olabilir. Paranız veya verileriniz karşılığında sizi cezbedebilecek botlara karşı dikkatli olun. Bir sohbet hakkında sanki gerçek kişiyle konuşmuyorsunuz gibi tuhaf bir his duyarsanız ve diğer kişinin yanıtları sorularınızla tam olarak uyuşmuyorsa bir botla konuştuğunuzu varsayabilirsiniz. Uygulama içindeki ayarlarınızı, profilinizi yalnızca eşleştiğiniz kişilere gösterecek şekilde değiştirin. Bu şekilde verilerinizi herkesin görmesini engellemiş olursunuz. Görünürlüğünüzü sınırlı sayıda kişiyle paylaşmak, profil bilgilerinizin yanlış ellere geçme olasılığını azaltır."