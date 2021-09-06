Kaspersky'den "resmi uygulama mağazalarından indirilen mesajlaşma yazılımlarını kullanın" önerisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaspersky'den "resmi uygulama mağazalarından indirilen mesajlaşma yazılımlarını kullanın" önerisi

Kaspersky'den 'resmi uygulama mağazalarından indirilen mesajlaşma yazılımlarını kullanın' önerisi
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Igor Golovin, sadece resmi uygulama mağazalarından indirilen mesajlaşma yazılımlarının kullanılmasını önerdiklerini belirterek, "Bunlar arzulanan bazı ek işlevlere sahip olmayabilirler ancak akıllı telefonunuza bir sürü kötü amaçlı yazılım da yüklemezler.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Igor Golovin, sadece resmi uygulama mağazalarından indirilen mesajlaşma yazılımlarının kullanılmasını önerdiklerini belirterek, "Bunlar arzulanan bazı ek işlevlere sahip olmayabilirler ancak akıllı telefonunuza bir sürü kötü amaçlı yazılım da yüklemezler." ifadeini kullandı.

Kaspersky açıklamasına göre, WhatsApp, anlık mesajlaşma için en popüler uygulamalardan biri olmasına karşın tüm kullanıcılar sunduğu her özellikten memnun değil. Uygulamanın daha kullanıcı dostu sürümünü arayanlar, WhatsApp'ın resmi sürümünden çok daha fazla seçenek sunan değiştirilmiş sürümlerini yükleme yoluna gidebiliyor. Böylece dinamik şablonları seçme veya silinen mesajları okuma yeteneği gibi özelliklere kavuşuyor.

Bu tür uygulamalarda içerik oluşturucular, çalışmalarından para kazanmak için genellikle çeşitli reklamlar yayınlama yoluna gidiyor. Diğer taraftan, kullanıcıların bu modlara ilgisinden faydalanan ve genellikle reklam yoluyla kötü amaçlı kod dağıtan dolandırıcılar da mevcut. Triada Truva Atı ve reklam kitaplıklarından birini içeren "FMWhatsapp–16.80.0 sürümü" bunlara bir örnek teşkil ediyor.

FMWhatsapp modunun tehlikeli sürümünde Triada Truva Atı bir ara bulucu görevi görüyor. Truva Atı, ilk olarak kullanıcının mobil cihazı hakkında veri topluyor ve ardından sahibinin emriyle diğer Truva atlarından birini akıllı telefona indiriyor. Truva atları bağımsız olarak reklamlar başlatabiliyor, cihaz sahibine ücretli abonelikler verebiliyor, hatta WhatsApp hesabına giriş yapabiliyor, giriş onaylama SMS'ini yakalayıp işi bitince silebiliyor ve kurbanı telefonları aracılığıyla yapılan yasa dışı faaliyetlere karşı savunmasız bırakabiliyor.

"Yüklü uygulamalara hangi izinleri verdiğinizi kontrol etmeyi unutmayın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Igor Golovin, "Bu uygulamayı kullanıcı kendi isteğiyle yüklediği için potansiyel tehdidi tanımlaması zor. Ancak siber suçluların bu tür uygulamalardaki reklam blokları aracılığıyla kötü amaçlı dosyaları yaymaya başladıklarını gözlemliyoruz. Bu nedenle sadece resmi uygulama mağazalarından indirilen mesajlaşma yazılımlarını kullanmanızı öneririz. Bunlar arzulanan bazı ek işlevlere sahip olmayabilirler ancak akıllı telefonunuza bir sürü kötü amaçlı yazılım da yüklemezler." ifadelerini kullandı.

Kaspersky çözümleri, kötü amaçlı implantı Trojan.AndroidOS.Triada.ef olarak algılıyor.

Kaspesky uzmanları, güvende kalmak için şunları öneriyor:

"Uygulamaları sadece resmi mağazalardan ve güvenilir kaynaklardan yükleyin. Yüklü uygulamalara hangi izinleri verdiğinizi kontrol etmeyi unutmayın. Akıllı telefonunuza Kaspersky Internet Security for Android gibi güvenilir bir mobil antivirüs yazılımı yükleyin. Bu yazılım olası tehditleri tespit edecek ve önleyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Tanju Özcan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Münir Özkul Düm Tek Tek Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Ali Koç Cristiano Samet Aybaba Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kaspersky'den "resmi uygulama mağazalarından indirilen mesajlaşma yazılımlarını kullanın" önerisi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 15:28:01. #1.14#

title