Kaspersky'den Korsan Oyunların Tehlikesini Ortaya Çıkaran Araştırma

Oyun sektörü her geçen gün biraz daha ilerlemeye devam ediyor. Geliştirici şirketler, yeni oyunlarını peşi sıra piyasaya sürüyorlar ve piyasaya sürülen oyunların ciddi bir kitlesi oluşuyor. Gerek tek oyunculu hikayeli oyunlar gerekse çok oyunculu çevrimiçi oyunlar, milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Hatta son araştırmalar, dünya nüfusunun 10'da 1'inin oyun oynadığını ortaya koyuyor. Hal böyle olunca da bilgisayar korsanları, yönlerini oyun sektörüne çevirmiş durumdalar. Yapılan son araştırmalar, korsan oyun kanallarının tehlikelerini bir kez daha ortaya gözler önüne serdi.

Kaspersky, yapmış olduğu son araştırmasında oyunların korsan olarak indirilmesinin doğru olmadığını, oyunların bazı dosyalarının değiştirilerek içlerine zararlı yazılımlar entegre edildiğini ve bu yüzden yaklaşık olarak bir milyon kullanıcının saldırıya uğradığını açıkladı. Yapılan araştırmalar sadece 2018 haziran ayı ile 2019 haziran ayı arasındaki korsan oyunların dosyalarının taranmasıyla gün yüzüne çıkarıldı ve bu zararlı yazılımların üçte birinden fazlasının sadece 3 oyun üzerinde bulunduğu sonucuna ulaşıldı.

Araştırmalara göre bilgisayar korsanlarının en çok tercih ettikleri oyun, ulaşılması zor bir satış rakamına ulaşan Minecraft'tı. Bilgisayar korsanları, Minecraft ismini kullanarak ya sahte yazılımlar oluşturuyorlardı ya da oyunun dosyalarına zararlı yazılımlar ekleyerek Torrent platformlarına yüklüyorlardı. Son bir yıl içerisinde 310 binden fazla kullanıcı, Minecraft nedeniyle saldırıya uğradı.

Bilgisayar korsanlarının tercih ettiği bir diğer oyun ise yıllardır popülerliğini sürdüren ve artık bir oyun efsanesi haline gelen Grand Theft Auto 5'ti. Bilgisayar korsanları, bu oyunun da sahte dosyalarını oluşturarak dijital platformlarda paylaşıyorlardı ve bu dosyaları indiren kullanıcılar saldırılara maruz kalıyorlardı. GTA 5 oyunu nedeniyle saldırıya uğrayan kullanıcı sayısı 112 binden fazla. Listenin üçüncü sırasında ise yine uzun yıllardır popüler olan ve ciddi bir kesmin oynamaya devam ettiği Sims 4'tü. Bilgisayar korsanları yaklaşık 105 bin kullanıcıya bu oyunun sahte versiyonları üzerinden saldırı düzenlediler.

Tüm bunlarla birlikte araştırmalar, kullanıcıların henüz piyasaya sürülmeyen oyunları indirmeye çalıştığını ve bu oyunlarında genelde virüslü olduğunu ortaya çıkardı. FIFA 20, Borderlands 3 gibi oyunların da sahte versiyonları bilgisayar korsanları tarafından oluşturulmuştu ve bu oyunları indiren kullanıcıların bilgisayarlarına saldırılıyordu. Kaspersky, piyasaya henüz çıkmamış olan en az 10 oyunun sahte versiyonlarının torrent sitelerinde yayılmış olduğunu açıkladılar.

Uzmanların elbette bu konuyla ilgili de bazı tavsiyeleri var. Uzmanlar, henüz piyasaya sürülmemiş olan oyunların indirilmesinin ve oynanmasının mümkün olmadığını belirterek, bir oyunla ilgili şüphelerinin olması dahilinde ufak bir araştırma yapabileceklerini ve bu araştırmanın kendilerini doğru sonuca götürebileceğini ifade ediyorlar. Korsan oyunlardan uzak durulması gerekildiğini belirten uzmanlar, internet sitelerinin de güvenlikleri konusunda dikkatli olması gerektiğini ve site uzantılarının önemli olduğunu ifade ediyorlar. Bizlerde Webtekno ekibi olarak, dijital dünyada korunmanın zor olduğunu bir kez daha hatırlatırken, mümkün olduğunca orijinal yazılımlara sahip olmanızı tavsiye ediyoruz.