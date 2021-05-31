Kaspersky'den internet güvenliği için ücretsiz çevrim içi kurs

Kaspersky, Endtab.org ile kimlik bilgilerini toplama ve ifşa etme eylemi olarak tanımlan doxing'e karşı korunmaya yardımcı olmak için ücretsiz çevrim içi kurs programı başlattı.

Kaspersky, Endtab.org ile kimlik bilgilerini toplama ve ifşa etme eylemi olarak tanımlan doxing'e karşı korunmaya yardımcı olmak için ücretsiz çevrim içi kurs programı başlattı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıldan bu yana hayatların dijital dünyaya aktarılmasıyla, dijital çevrenin güvenli ve emniyetli olması her zamankinden daha önemli hale geldi.

Çevrim içi gizliliğin öneminin kabul edilmesi gizlilik odaklı ürünlerin büyümesine yol açarken, birçok kişi kişisel verilerin açığa çıkmasının neden olabileceği tehlikeler konusunda kafa karışıklığı yaşıyor.

Dışarıdaki tehditleri bilmek, onlardan kaçınmak üzere önlem almayı kolaylaştırıyor. Bunlardan biri olan doxing, birisinin çevrim içi olarak kendi iradesi dışında kimlik bilgilerini toplama ve ifşa etme eylemi olarak tanımlanıyor.

Doxing'e karşı korumaya yardımcı olmak için Kaspersky, Endtab.org ile birlikte başlattığı kursta, doxing'in ne olduğuna, karşı korunmak için ne yapılacağına ve sonuçlarıyla nasıl başa çıkılacağına ışık tutuluyor.

Doxing, hedeflenen kişinin hayatını kendisinin haberi bile olmadan altüst edebilecek bir tehdit olarak dikkati çekiyor. Kullanıcılar, bu tehdide sosyal medya harici ortamların da içinde olduğu pek çok çevrimiçi platformda maruz kalıyor. Bu bilgiler veri sızıntılarıyla, bilgiyi açıkça paylaşan hizmetlerle, resmi kayıtlarla ve özel mesajlarla da elde edilebiliyor.

İnternette dolaşırken bırakılan kişisel verilere dair izler doxing saldırıları için kullanılabiliyor. Bunu akılda tutarak kullanıcıların verilerinin kontrolünü geri alması ve "dijital yaşamlarına sahip çıkması" insanların refahını sağlamak için çok önemli hale geliyor. Bunu başarmak için kullanıcıların olumlu dijital alışkanlıklar geliştirmesi ve çevrimiçi aktivitelerine daha dikkatli yaklaşması gerekiyor. Kaspersky ve EndTab.org tarafından geliştirilen kurs, buna yardımcı olmayı amaçlıyor.

7 kısa derse bölünmüş olarak sunulan kurs, doxing'in kökenlerini, saldırganların izlediği hedefler, uygulamanın etik yönleri, nasıl karşı savunma yapılacağı ve en önemlisi siz veya bir tanıdığınız saldırıya uğrarsa neler yapılması gerektiğine dair temelleri ortaya koyuyor. Kursun ilk yarısı halihazırda çevrimiçi olarak yayında, geri kalan dersler sonraki haftalarda yayınlanacak.

"Doxing kitlesel olarak insanların başına gelen bir şey değil"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Gizlilik Uzmanı Anna Larkina, şunları kaydetti:

"Tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi dijital bir dünyada da iyi alışkanlıklar geliştirmemiz ve siber uzayda güvenli bir şekilde gezinmemize yardımcı olacak kuralları takip etmemiz gerekiyor. Kullanıcılara bu amaca yardımcı olacak doğru bilgi ve araçları sağlamak için siber güvenlik ve teknoloji kullanımındaki uzmanlığımızı bir araya getirdik. Elbette doxing kitlesel olarak insanların başına gelen bir şey değil. Ancak bu yüzde 100 güvende olduğumuz anlamına gelmez. Ne yazık ki eylemlerimiz, internette veya gerçek hayatta öfkeli birinin bizi kurban olarak seçmeyeceğini garanti etmiyor. Bu nedenle sorunlardan kaçınmanın en iyi yolu, neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmektir. Kazayla veya kasıtlı olarak nasıl bir doxere dönüşmeyeceğinizi bilmek de önemli. Bu uygulamanın neden tehlikeli olduğunu ve toplum olarak uymaya çalıştığımız etik standartlara aykırı bir şeyi anlamamız gerekiyor. Umarım düzenlediğimiz bu kurs kullanıcıların daha az dijital stres yaşamasına, teknolojiden endişe duymadan yararlanmasına ve kullanıcıların kendilerini daha güçlü hissetmesine yardımcı olur."

Endtab.org Üst Yöneticisi (CEO) Adam Dodge de, "Doxing herkesin radarında olmalı. Bu özellikle ebeveynler için geçerli. Herkes bu saldırının hedefi olabilse de, bu durum genellikle siber zorbalık ve ergenlerin flört istismarında karşımıza çıkıyor. Doxing'in tehlikeleri hakkında bilinçlenerek kendimizi ve çocuklarımızı daha güvende tutmaya yardımcı olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip