Kaspersky'den Instagram kullanıcılarını engellemeye yönelik saldırılara ilişkin ipuçları Açıklaması

Kaspersky, Instagram kullanıcılarını engellemeye yönelik yasaklama saldırılarına dair ipuçları paylaştı.

Şirket açıklamasına göre, popüler bir blog işletiliyorsa ve işletme Instagram üzerinden tanıtılıyorsa, hesabın yasaklanacağı hesaba katılmıyor olabilir. Kötü niyetli kişiler ve siber saldırganlar, profilin engellenmesi için bu işi para karşılığı hizmet olarak sunuyor. Tutar, satıcıya ve takipçi sayısına göre değişiyor.

Bu genellikle kullanıcı adının yanındaki mavi onay işaretiyle gösterilen doğrulanmış hesapların kullanıldığı, kimlik hırsızlığı şikayeti olarak bilinen bir taktikle gerçekleştiriliyor. Saldırganlar, avatardan açıklamaya kadar kurban profilinin tam bir kopyasını oluşturmak için doğrulanmış hesapları kullanıyor. Ardından hesap sahibini kendi kimliğine bürünmekle suçlayarak orijinal hesap hakkında şikayette bulunuyor. Mağdur hesabını doğrulamazsa, destek hizmeti mağduru yasaklıyor.

İkinci yöntem, teknik desteğe kurbanın profilinin intihar veya kendini yaralama görüntüleri içerdiğinin iddia edilmesiyle gerçekleşiyor. Instagram, bu tür şikayetleri içeriği kontrol etmeden engelleyebiliyor.

Diğer siber tehditlerin aksine, bu yöntemler kurbanın herhangi bir linke tıklamasını veya zararlı dosya indirmesini gerektirmeden, kurbanın haberi bile olmadan çalışıyor. Böylece normalde kullanım şartlarını ihlal etmeyi hayal bile edemeyecek olan bir hedef, hesabının bloke edildiğini görebiliyor.

Böyle bir saldırının kurbanı olanların, neler olduğuna dair bir açıklama eşliğinde hemen Instagram desteğiyle iletişime geçmesi gerekiyor. Yasaklamalara sadece uygulama aracılığıyla itiraz edilebiliyor. Birileri hesabı para karşılığı geri almayı teklif ederse ödeme yapmamak gerekiyor. Instagram desteği aracılığıyla resmi kurtarma prosedüründen ücretsiz olarak yararlanılabiliyor.

"Düzenli yedekleme yapın ve iletişim bilgilerini güncelleyin"

Kaspersky, hesabın bloke edilmesini önlemek için kullanıcılara şunları öneriyor:

"Hesabınızı doğrulayın. Bu tür saldırılar kimlik hırsızlığı şikayetlerine odaklanıyor. Bu nedenle kendinizi korumanın en iyi yolu, Instagram'ı, başınıza bir şey gelmeden önce sizin kendiniz olduğunuza ikna etmektir. Yani hesabınızı hemen doğrulamanız gerekir. Sosyal ağ her kullanıcıyı kontrol etmese de lehinize bazı puanlar tanımlayabilir. Örneğin sizden veya işletmenizden birden fazla haber kaynağında bahsedildiyse, bu size yardımcı olacaktır.

Hesabınızı genel erişime kapatmak gibi radikal bir adım atabilirsiniz. Hesabınızı gizli yaparsanız, gönderileriniz, fotoğraflarınız ve videolarınız sadece aboneler tarafından görülebilir. Bu da saldırganın bunları kopyalayamayacağı ve sizi farklı kimliklere bürünmekle suçlayamayacağı anlamına gelir. Profil resminizi değiştirin. Doğrulama için yeterince tanınmayan işletme profilleri için engelleme saldırıları riskini azaltmak istiyorsanız avatarınızı değiştirin. Kimlik hırsızlığı şikayetleri, en çok sahibinin gerçek fotoğrafının bulunduğu profillerde işe yarar. Düzenli yedekleme yapın ve iletişim bilgilerini güncelleyin. Öncelikle profilinize bağlı e-posta adresine ve telefon numarasına erişiminizin olduğundan emin olun."

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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