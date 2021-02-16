Kaspersky'den "her 10 oyuncudan biri kimliğini çaldırıyor" tespiti

Kaspersky'nin görevlendirmesiyle Kasım 2020'de Savanta tarafından yapılan araştırmaya göre, oyuncuların 10'da birinden fazlasının (Türkiye'de yüzde 8,8, küresel olarak yüzde 12) kimlikleri çalındı.

Kaspersky'nin görevlendirmesiyle Kasım 2020'de Savanta tarafından yapılan araştırmaya göre, oyuncuların 10'da birinden fazlasının (Türkiye'de yüzde 8,8, küresel olarak yüzde 12) kimlikleri çalındı.

Kaspersky açıklamasına göre, söz konusu rakam, dünya genelinde 347 milyar dolarlık ekonomik değere karşılık geliyor.

17 ülkede ankete katılan 5 bin 31 oyuncuya göre, oyun oynayanların neredeyse 5'te biri (yüzde 19) zorbalığa uğradı. Bu eğilimin Rusya (yüzde 44), Suudi Arabistan (yüzde 27), Türkiye (yüzde 28) ve ABD'de (yüzde 27) daha yaygın olduğu belirlendi.

Türkiye'de her 3 oyuncudan biri (yüzde 26,4) hile yapanlarla karşı karşıya geldi. Bu durum bunların yüzde 34,8'inde stres ve kaygıya neden oldu. Bu durum oyuncularda hayal kırıklığı da yaratıyor. Oyuncular genellikle uzaklaşmak (yüzde 46,4), heyecan (yüzde 74,9) ve arkadaşlık (yüzde 40) için oyun oynamaya gidiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, "Oyun oynarken zorbalıklardan, hilelerden ve bilgisayar korsanlarından nasıl kaçınabileceğinizi veya bunlarla nasıl başa çıkabileceğinizi baştan düşünmek önemlidir. Bu kadar erken hareket etmek, bu korkuların çoğunu bir kenara bırakıp oyunun tadını çıkarmaya odaklanabileceğiniz anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

"İyi bilinen platformlardan alışveriş yapın"

Kaspersky, çevrim içi oyun oynarken hesap güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için şunları öneriyor:

"PC oyunları için her zaman Steam ve GOG gibi iyi bilinen platformlardan veya resmi geliştirici sitelerinden alışveriş yapın. Resmi mağazalar genellikle harika indirimler, hatta ücretsiz oyunlar sunarlar. Ancak birçok e-posta teklifi aldatmaca olabilir. İndirimin gerçek olup olmadığını görmek için geliştiricinin veya mağazanın web sitesine gidin. Satın almadan önce mağazanın, beğenmediğiniz veya bilgisayarınızda çalışmayan bir oyunu iade etmeye dair kurallarını öğrenin. Çevrim içi alışveriş için tüm birikiminizi içeren bir kartı bağlamak yerine, bu işe özel bir banka kartı alın ve bunu kullanın. Bu şekilde, davetsiz misafirler kullandığınız bir siteye girmeleri durumunda pek bir şey elde edemezler.

Ev ağınızı uygun şekilde güvenli hale getirdikten sonra Kaspersky VPN Secure Connection gibi ürünleri kullanarak çevrim içi mağazalara yalnızca evden giriş yapmanızı öneririz. Hesabınızı Steam ve Battle.net'te ve oyun mağazalarında oturum açmak için kullandığınız tüm sosyal ağ profillerinde koruyun. Mümkünse başka bir yerde oturum açmak için sosyal ağ hesaplarını kullanmayın. Oyun oynamak için kullandığınız bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler de korunmaya ihtiyaç duyar. Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir bir çözüm, hileli web sitelerini ve kötü amaçlı yazılımları engeller, güvenlik sorunları hakkında sizi uyarır ve popüler yanlış anlamaların aksine oyun deneyimini etkilemez. Çağdaş güvenlik çözümlerinde bulacağınız Oyun Modu, oyunu tam ekran modunda oynadığınızda otomatik olarak açılır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık