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Kaspersky'den güçlü parola önerisi

Kaspersky, veri güvenliğini sağlamak için uzun ve güçlü parolalar kullanılmasını öneriyor.

Kaspersky'den güçlü parola önerisi
21.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:48

Kaspersky, veri güvenliğini sağlamak için uzun ve güçlü parolalar kullanılmasını öneriyor.

Kaspersky açıklamasına göre, yeni teknolojiler iş süreçlerine ne kadar derinlemesine entegre edilirse, veri koruma da o kadar önemli hale geliyor. Günümüzde sadece tek bir başarılı siber saldırı bile, bir şirket için, şirket gelirinin önemli bir kısmına mal olabiliyor. Öte yandan, veri ihlalleri, müşteriler için daha da önemli çünkü siber saldırılarda kişisel ve gizli bilgiler ele geçiriliyor.

Son birkaç yılda çok fazla sızıntı gerçekleşti ve gelecekte çok daha fazlasının olacağı varsayılıyor.

20 yılı aşkın süredir kötü amaçlı yazılım ve siber suçla mücadelede uzmanlığıyla öne çıkan global bir siber güvenlik şirketi olan Kaspersky, şu önlemlerin alınmasını tavsiye ediyor:

"Her bir farklı hesap için uzun ve eşsiz parolalar belirleyin. Ezberlemeye gerek kalmadan birçok benzersiz ve güçlü parola oluşturmanıza yardımcı olabilecek bir parola yöneticisi kullanmayı değerlendirin. Mümkünse iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin. Kaspersky Security Cloud gibi sizi tek başına tehditlerden koruyabilen ve sizi veri ihlallere karşı uyaran bir güvenlik çözümü kullanın."

Kaynak: AA

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