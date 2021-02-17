Kaspersky'den "GReAT Ideas Green Tea Edition" etkinliği

Kaspersky, siber güvenlik topluluğunu desteklemek, şirketin en son tehdit araştırma bulgularını ve uygulamalı uzmanlığını paylaşmak için oluşturulan bir dizi çevrim içi tematik etkinlik olan GReAT Ideas'a devam ediyor.

Kaspersky, siber güvenlik topluluğunu desteklemek, şirketin en son tehdit araştırma bulgularını ve uygulamalı uzmanlığını paylaşmak için oluşturulan bir dizi çevrim içi tematik etkinlik olan GReAT Ideas'a devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, 25 Şubat'ta düzenlenecek GReAT Ideas Green Tea Edition; Kore, Japonya ve Singapur'dan katılan Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) eşliğinde en son siber olayları ve yeni Asya merkezli gelişmiş kalıcı tehditleri (APT) konuşmak üzere uzmanları ağırlayacak. Ayrıca, tersine mühendislik üzerine bir atölye çalışması da düzenlenecek.

Etkinlik, Kaspersky GReAT Baş Güvenlik Araştırmacısı Brian Bartholomew ile FireEye Tehdit İstihbaratı Başkan Yardımcısı John Hultquist arasında, 2021'de meydana gelen önemli siber olayların tartışılacağı bir sohbetle başlayacak.

Kaspersky GReAT Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Seongsu Park, Lazarus grubu tarafından geliştirilen, savunma endüstrisini ve güvenlik araştırmacılarını hedef alan saldırılarla ilişkili ThreatNeedle kötü amaçlı yazılım kümesini detaylandıracak. Konuşma sırasında Seongsu, ThreatNeedle tarafından kullanılan sofistike çok aşamalı enfeksiyon şemalarının yanı sıra hedefler, sömürü sonrası süreçler ve altyapılarla ilgili görüşlerini paylaşacak.

Tersine mühendislik çalışmasıyla sona erecek

Park'ın oturumunu Kaspersky GReAT Güvenlik Araştırmacısı Suguru Ishimaru, ITOCHU Corporation, TeamT5 ve Macnica Networks'ün temsilcilerinin konuşmaları takip edecek. Uzmanlar, Çince konuşulan APT10 ile bağlantılı A41APT kampanyasının faaliyetlerine dair izleme sonuçlarını paylaşacak. 2019 ve 2020 yılları boyunca izlenen kampanya, gizli bilgileri çalmak için Japon imalat endüstrisi ve ülkedeki denizaşırı üsler dahil olmak üzere birden fazla sektörü hedef almıştı.

Etkinlik, Kaspersky'nin APAC GReAT Başkanı Vitaly Kamlyuk'un "tersine mühendislik çalışmasıyla" sona erecek. 20 dakikalık oturum sırasında Vitaly, iki ağır paketi açacak ve sanallaştırma tabanlı paketleyicilerin nasıl kontrol edildiğini gösterecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky GReAT Müdür Yardımcısı Sergey Novikov, siber uzayın, büyük ölçüde sınırların ortadan kalktığı ve hedefli saldırılara açık uluslararası bir alan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Böyle bir bağlamda APT faaliyetleri açısından dünyada olup bitenlerin etraflı bir şekilde gözden geçirilmesi önemlidir. Asya, her zaman tehdit aktörlerinin araçlarını aktif olarak güncelleyip çeşitlendirdiği, yeni hedef türlerine yöneldiği, hatta casusluğun ötesine geçerek fidye yazılımı gibi faaliyetlere genişlediği APT faaliyetlerinin sıcak noktası olmuştur. Bu tematik bölgesel etkinlikle diğer bölgelerdeki araştırmacılara Asya'daki APT faaliyetlerinden bazılarını tanıma ve buna karşı korunmak için yol gösterme şansı vereceğimizi umuyoruz."

Web seminerine, "https://kas.pr/hp6d" adresinden ücretsiz kayıt olunabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık