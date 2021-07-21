Kaspersky'den çevrim içi "flört" uygulamalarına yönelik gizlilik önerileri

Kaspersky, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kullanıcı sayısı artan çevrim içi flört uygulamalarına yönelik gizlilik önerilerini paylaştı.

Kaspersky, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kullanıcı sayısı artan çevrim içi flört uygulamalarına yönelik gizlilik önerilerini paylaştı.

Kaspersky açıklamasına göre, küresel salgın günlük faaliyetlerin çoğunu önemli ölçüde değiştirirken, flört de bundan etkilendi. Zorunlu izolasyon dönemlerinde insanlar flört uygulamalarına daha fazla zaman harcarken, bu tür uygulamaların kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

Kaspersky'nin yaptığı araştırmaya göre, izolasyon ve kısıtlama çağında tüketiciler, flört ederken sağlıklarına ve kişisel güvenliklerine daha fazla dikkat ediyor. 10 kişiden dördü, yalnızca antikorları veya aşı sertifikası olan biriyle görüşmeyi tercih ediyor.

Tüketiciler, salgının başlangıcından beri yüz yüze görüşme konusunda daha endişe duyarken, flört eşleşmelerinin "hiçbiri çevrim dışı ortamda olmayan" kişilerin oranı yüzde 16'dan yüzde 35'e çıktı.

Potansiyel bir randevunun aşı durumunu görme talebi salgının bariz bir etkisi olarak öne çıkıyor. Ancak çevrim içi bir randevuyla şahsen tanışmak, sadece hastalanmanın ötesinde endişe yaratıyormuş gibi görünüyor. Genel olarak kullanıcıların yüzde 50'si bir randevuya ilk kez gittiklerinde kendilerini gergin veya güvensiz hissediyor.

Endişelerin bir kısmını hafifletmek için çevrim içi arkadaşlık sitelerini ve uygulamalarını kullananların çoğunluğu, buluşmayı kabul etmeden önce tarihle telefonla veya görüntülü olarak konuşmak istiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı David Jacoby, şunları kaydetti:

"Dünya genelindeki evde kalma alışkanlıkları ve kısıtlamalar göz önüne alındığında, çevrimiçi flört günümüzde insanların hayatında önemli bir rol oynuyor. Yine de çevrim içinden çevrim dışına geçiş, birçok insan için büyük bir sıçrama demek. Burada dikkate alınması gereken yalnızca sağlık durumu değil, aynı zamanda bir yabancıyla tanışmanın her zaman süregelen riskleri de var. Çevrim içi ve çevrim dışı randevulara güvenle devam etmek için potansiyel randevunuzla paylaştığınız verilere dikkat etmeniz önemlidir. Böylece birisiyle tanışmak konusunda fikrinizi değiştirirseniz her zaman durumun kontrolü sizde olur. Kendiniz hakkında paylaştığınız bilgileri ve bunların nasıl kullanılabileceğini bilirsiniz."

Kaspersky, çevrimiçi flört ederken kişisel verilerin gizli tutulmasına yönelik şunları önerdi:

"Fotoğraf paylaşırken adresinizi veya işvereninizi açık etmeyin. Bunun yerine kişisel verilerin veya başka kişilerin gösterilmediği gezilerden veya önemli noktalardan fotoğraflar kullanın.Telefon numaranızı veya diğer mesajlaşma uygulamalarına dair profillerinizi paylaşmak yerine flört platformlarının yerleşik mesajlaşma işlevini kullanın. Başka bir mesajlaşma platformuna geçmeye karar verirseniz, verilerinizi gizli ve güvende tutacak şekilde ayarlamayı unutmayın. Birden fazla cihazda gelişmiş koruma sunan etkili bir güvenlik çözümü kullanın. Kaspersky Security Cloud, uygulamalarınızı yönetmenize ve gerekli olmadığı durumlarda izinleri kaldırmanıza yardımcı olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip