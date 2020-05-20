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Kaspersky'den bayrama yönelik siber saldırı uyarısı

Kaspersky, kullanıcıları tatil sürecindeki siber saldırılara karşı uyardı.

Kaspersky'den bayrama yönelik siber saldırı uyarısı
20.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:50

Kaspersky, kullanıcıları tatil sürecindeki siber saldırılara karşı uyardı.

Kaspersky açıklamasına göre, çalışanlar tatilde dinlenmeyi düşünürken siber saldırganlar tatil yapmak için değil zararlı eylemlerini sürdürmek için fırsat kolluyor.

Tatil ve özel günlerin en popüler aktiviteleri arasında yer alan alışveriş, evde kalmaya devam edilen süre boyunca online alışverişe dönüştü.

Online alışverişin yaygınlaşması ise finansal kimlik avı başta olmak üzere her türlü siber saldırı için uygun ortam oluşturuyor.

Siber suçlular popüler aktiviteleri takip ediyor

Bayram arifesi ve bayram günleri, indirim ve fırsatlara sahne olurken, kullanıcılar alışveriş esnasında yeterince dikkatli davranmayıp siber suçlular için hedef haline gelebiliyor.

Öte yandan, tatil döneminde kullanıcılar, internette çok daha fazla vakit geçiyor.

Karantina ve tatil döneminin birleşmesiyle pek çok kullanıcı için yayın platformları ve alışveriş siteleri gittikçe daha popüler hale geliyor.

Siber suçlular da bu eğilimin farkında ve internetteki popüler faaliyetlere yönelik tuzaklar hazırlıyor.

Kaspersky uzmanları, online alışveriş ve yayın platformlarını taklit ederek gerçekleştirilen kimlik avı saldırılarının sayısında hızlı bir artış tespit etti.

Kargo hizmetleri kötüye kullanıldı

Ayrıca, Kaspersky araştırmacıları, Kovid-19 salgını döneminde evlerinde paket bekleyen kişileri hedef alan bir dizi spam ve kimlik avı saldırısı da tespit etti.

Dolandırıcılar kargo şirketi çalışanlarından geliyor gibi görünen e-postalar göndererek paketin geldiğini fakat alabilmek için ekteki dosyada yer alan bilgileri onaylaması gerektiğini belirtiyor.

Kurbanlar bu dosyaları açtığında bilgisayarlarına veya telefonlarına zararlı yazılım kuruluyor.

Kovid-19 salgını tüm sektörler için geçerli olan bir kaos ortamının oluşmasına hizmet etti ve siber suçlular da her türlü durumdan faydalanıp çıkar sağlamanın bir yolunu buluyor.

Zorunlu olarak evde geçirilecek Ramazan Bayramı'nda da çevrim içi faaliyetlerde dikkatli olmak, büyük önem taşıyor.

Hem dizüstü bilgisayar hem de mobil cihazlara yönelik son kullanıcı ürünlerinde yıllık lisans için Ramazan'a özel yüzde 30'luk indirim uygulayan Kaspersky, siber saldırıların hedefi olmamak için kullanıcılara şunları öneriyor:

Çevrim içi alışveriş esnasında kullanmak için özel bir kredi kartı belirleyin ve bu kartta yüksek meblağlar tutmayın. Alışveriş yapmak istediğiniz siteye, e-posta, sosyal medya mesajı, sohbet kanalları veya güvenilir görünmeyen web sitelerindeki reklamlar aracılığıyla gelen linklere tıklayarak ulaşmaya çalışmayın.

Abone olduğunuz güvenilir kaynaklara ve servislere bağlı kalın. Bilmediğiniz kaynaklardan gelen içerikleri, URL biçimine ve şirket adının yazılışına bakarak kontrol edin. Sahte siteler gerçeğe çok benzer fakat bunu fark edebileceğiniz bazı anormallikler de vardır. İşletim sistemleri ve uygulamalarda yeni güvenlik açıkları her daim bulunabilir. Kullandığınız tüm cihazlar için yayınlanan en son güncellemeleri indirdiğinizden emin olun."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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