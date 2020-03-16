Kaspersky'den Ansaldo Energia'ya dijital dönüşüm desteği Enerji sektöründe faaliyet gösteren Ansaldo Energia, dijitalleşme kapsamında stratejik ortak olarak Kaspersky'i tercih etti.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Ansaldo Energia, dijitalleşme kapsamında stratejik ortak olarak Kaspersky'i tercih etti.

Kaspersky açıklamasına göre, santralleri, makineleri ve endüstriyel tedarik zincirlerini güvene almak için stratejik ortak olarak Kaspersky ile çalışma kararı alan Ansaldo Energia, operasyonel teknoloji ağlarını tehditlerine karşı korumak için Kaspersky Industrial CyberSecurity çözümünü kullanmaya başladı.

Toplam 4 binden fazla çalışana sahip olan şirket, enerji üretimi sektöründe öne çıkıyor.

Kaspersky, 2013'ten bu yana bilgi teknojileri güvenliği alanında Ansaldo Energia'nın iş ortağı olarak şirketin uç nokta cihazlarını Kaspersky EDR (Uç Nokta Tespiti ve Müdahalesi) gibi bileşenler ve teknolojilerle koruyor.

Kaspersky EDR, şirketin 5 binden fazla dağıtım ve merkezi düğümünde kullanılıyor.

Ansaldo Energia, birkaç yıl önce başlattığı dijital dönüşüm sürecinde akıllı cihazlara ve bağlantılı üretim tesislerine geçiş yaptı, bu nedenle veri ve ekipman güvenliğini şirketin stratejik önceliklerinden biri haline getirdi.

Ansaldo Energia, "OT/ICS" güvenlik çözümü olarak Kaspersky Industrial CyberSecurity ürününü kullanmaya karar verdi.

Bu çözüm, endüstriyel şirketler ve kritik altyapıların güvenliğini sağlamak için bütünsel bir yaklaşım sergileyebiliyor. Endüstriyel uç noktaları korumanın yanı sıra, pasif izleme teknolojilerini kullanarak anormallikleri ve olası sızıntıları tespit ediyor.

"Teknolojik süreçlerin bütünlüğü korunacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky İtalya Genel Müdürü Morten Lehn, uzun yıllardır Ansaldo Energia'nın stratejik ortağı olduklarını ve şirketin karmaşık dijital dönüşüm yolculuğunda yeniden tercih edilmekten gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Enerji sektörü Kaspersky için kesinlikle stratejik bir sektör ve burada faaliyet gösteren şirketler farklı açılardan güvenliği garanti edebilen bir iş ortağı arayışında. Teknolojik süreçlerin sürekliliğini ve bütünlüğünü koruması, bununla birlikte hedeflediği verime ve rekabet gücüne ulaşması için Ansaldo Energia ile birlikte çalışmaya hazırız."

Ansaldo Energia Baş Dijitalleşme Yöneticisi Luca Manuelli ise Kaspersky'i stratejik güvenlik ortağı olarak seçmelerinin nedeninin sadece endüstriyel sistemlerini ve ağlarını koruma konusunda Kaspersky'nin sahip olduğu uzmanlık olmadığını belirterek, "Ekosistemimizde faaliyet gösteren diğerleri için birlikte değerli bir çözüm üretebilme imkanını elde etmek de bizim için önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA