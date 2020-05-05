Kaspersky'dan yaşlı internet kullanıcılarına yönelik öneriler

Kaspersky, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan yaşlı kullanıcıların internet güvenliğiyle ilgili öneriler paylaştı.

Kaspersky, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan yaşlı kullanıcıların internet güvenliğiyle ilgili öneriler paylaştı.

Kaspersky açıklamasına göre, yaşı ilerlemiş kişiler, sevdikleriyle iletişim kurmak ve ihtiyaç duydukları şeyleri satın almak için teknolojinin nasıl çalıştığını öğrenmeye başladı.

İnternette daha fazla zaman geçiren bu gruptaki kullanıcılar, siber güvenlik riskleriyle de karşı karşıya kalabiliyor.

Kaspersky'nin araştırmasına göre, Türkiye'de 55 ve üzeri yaşlardaki insanların yüzde 29'u internette kendilerini korumak için hiçbir özel önlem almıyor. Bu oran, 25 ile 34 yaşlar arasındaki nesle kıyasla yüzde 28 daha yüksek seviyede bulunuyor. Bu durum, ileri yaştaki kullanıcıların bilgilerinin çalınmasına neden olabiliyor.

Bu gruptaki kullanıcılar, gerçek kampanyalar ile dolandırıcılık amaçlı sahte teklifler arasındaki farkı görmekte zorlanabiliyor.

Kaspersky, kullanıcılara koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşı ilerlemiş akrabalarının internette güvenle gezebilmesi için şunları öneriyor:

"Telefon ve video görüşmeleriyle uzaktan teknik destek verin. Skype gibi birçok programda bulunan masaüstü paylaşım özelliği sayesinde daha rahat destek verebilirsiniz. Gıda malzemesi sipariş edebilecekleri web siteleri hakkında bilgi verin veya karşılaştıkları önemli sorunlar hakkında yardım alabilecekleri yerler bulun. Yardım etmek için bu tür sitelere onların hesabıyla da girebilirsiniz ancak kimlik bilgilerinizi kimlerle paylaştığınıza dikkat edin. Ayrıca, internette onların yerine alışveriş de yapabilirsiniz. Aynı parolayı birden çok web sitesi veya hizmet için kullanmamaları gerektiğini anlatın.

İstenmeyen e-postalardan, sosyal medya ve kısa mesajlardan gelen bağlantılara tıklamamaları gerektiğini ve kimlik avı saldırılarının ne kadar tehlikeli olduğunu anlatın. Alışveriş yaptıkları sitelere kart bilgilerini kaydetmekten kaçınmaları gerektiğini söyleyin. Devletin sunduğu hizmetleri veya güvenilir yardım servislerini nasıl bulabileceklerini anlatın."

Kaspersky, kullanıcıların güvenli internet kullanımına yardımcı olmak amacıyla birden fazla cihazda kullanılabilen Kaspersky Total Security çözümünü 3 ay ücretsiz sunuyor.

Kaynak: AA