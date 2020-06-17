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Kaspersky'dan uzay çöplerini temizleme çalışmalarına destek

Kaspersky, uzay çöplerini temizleyen bir teknoloji üzerinde çalışan StartRocket'e destek olarak giderek daha da büyüyen bu soruna dikkati çekmeyi hedefliyor.

Kaspersky'dan uzay çöplerini temizleme çalışmalarına destek
17.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:47

Kaspersky, uzay çöplerini temizleyen bir teknoloji üzerinde çalışan StartRocket'e destek olarak giderek daha da büyüyen bu soruna dikkati çekmeyi hedefliyor.

Şirket açıklamasına göre, Kaspersky, uzay çöplerinin temizlenmesine yardımcı olabilecek farklı teknolojileri ve çözümleri yakından izliyor.

StartRocket adlı girişim uzay çöplerini temizlemek için Foam Debris Catcher adını verdiği bir grup küçük ve otonom uydudan yararlanmayı planlıyor.

Bu uyduların yapışkan bir polimer köpükle uzay çöplerini yörüngeden toplaması düşünülüyor.

Yörüngede toplanan çöplerin daha sonra Dünya'ya yönlendirilerek atmosferde yakılması hedefleniyor.

StartRocket hali hazırda hem Dünya'da hem de uzayda iki aşamalı bir dizi deney gerçekleştiriyor.

Yörüngedeki ilk deneyin 2023'te yapılması planlanıyor.

StartRocket'e destek veren Kaspersky, uzay çöpleri hakkında farkındalık oluşturmak ve büyük potansiyele sahip yeni teknolojik projelere ilgi çekmek istiyor.

İş birliği kapsamında Kaspersky, projeye hazırlık aşamasında destek oluyor.

Teknik belgelerin geliştirilmesi ve verilen bilgi desteğiyle projenin olabildiğince fazla kişi tarafından duyulması hedefleniyor.

"Uzay kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton, uzun süredir uzay keşifleriyle ilgilendiklerini belirterek, "Evreni keşfetmek ne kadar heyecan verici olsa da bunun bir karşılığı olduğunu biliyoruz. İşte bu nedenle uzay kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak ve bu sorunun nasıl aşılabileceğini anlamak istiyoruz. StartRocket tarafından geliştirilen çözüm, teknolojinin nasıl değiştiğine ve uzay çöplerini temizlemede nasıl kullanılabileceğine dair ilginç bir örnek. Şirketin gelişimini ve ürün sürecini ilgiyle izleyeceğiz. İlerleyen yıllarda bu amaca hizmet etmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

StartRocket Danışmanı Dr. Alexander Shaenko da uzay çöpü sorununun giderek daha ciddi bir hal aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Hem bugünün hem de geleceğin uzay keşfi çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri için büyük bir risk oluşturuyor. Mevcut durumda, bilim dünyasının bir çözüm bulmak için birlikte hareket etmesi çok önemli. Foam Debris Catcher bugüne kadarki en ucuz ve ölçeklenebilir çözüm.

Kendi çözümümüzü en yeni çözümlerle kıyasladığımızda FCD'nin alternatiflerine göre çok daha ucuz olacağını söyleyebiliriz. Bu düşük maliyet düzeyine, adım adım fırlatma, son derece hassas matematiksel modeller ve çöpleri takip eden Dünya merkezli altyapı gibi tüm mevcut teknolojileri kullanarak ulaştık."

Kaspersky, uzay bilimleri alanında bir dizi girişime destek veriyor.

Şirket uzay keşfi çalışmalarına, 2019'da Gagarin Araştırma, Test ve Kozmonot Eğitim Merkezi ile yaptığı iş birliğiyle destek sağlıyor.

Burada kozmonotlara ve merkezde çalışan bilgi teknolojileri uzmanlarına siber güvenlik eğitimleri veriliyor.

Kaspersky ayrıca 2016'dan bu yana Starmus festivaline de destek veriyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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