Kaspersky, Canalys kanal memnuniyeti karşılaştırmasında iki yıl üst üste birinci oldu

Kaspersky, iş ortağı programının kalitesiyle üst üste iki yıl Canalys Worldwide Vendor Benchmark karşılaştırmasında birinci oldu.

Kaspersky açıklamasına göre, Şirket, yüzde 87,8 ile en yüksek notu elde etti. Bağımsız analiz firması Canalys, Canalys Worldwide Vendor Benchmark ile siber güvenlik dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki satıcıların kanal yapısını karşılaştırıyor. Karşılaştırma, kanal ortağı programlarının objektif bir karşılaştırması şeklinde gerçekleştiriliyor ve satıcıların bir dizi kilit kategoride nasıl performans gösterdiğini ölçmeyi hedefliyor. Kaspersky, bu yıl kanal programı için 679'un üzerinde yorum aldı. Bu rakam son 12 ayda yüzde 588 artış gösterdi.

Açıklamaya göre, Canalys, son 12 ayda Kaspersky'nin genel performansında bir önceki yıla göre yüzde 12'lik artışa imza attığını tespit etti. 2020 Canalys Worldwide Vendor Benchmark'ta Kaspersky, ürün bulunabilirliği ve tedarikinde yüzde 91,9 ile en yüksek puanı aldı. Karantina ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ışığında şirketlerin ürünlerini bulunabilir tutma yeteneği bu yıl giderek daha önemli hale geldi. Kaspersky, hesap yönetimi etkinliği (yüzde 90,1) ve iş yapma kolaylığı (yüzde 89,4) açısından da yüksek puanlar aldı.

Yıldan yıla en büyük not artışı Kaspersky'nin kanal çatışmalarını yönetme becerisinde görüldü. Geçen yıl şirketin pazarlama faaliyetleri eşliğinde olası satış ve ortak hesap yönetimine yönelik etkinliği de yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Marka Direktörü (CBO) Alexander Moiseev, "Kanal memnuniyetinde bir numaralı siber güvenlik tedarikçisi olarak üst üste ikinci kez kendimizi ispatladık. Son iki yıldır aldığımız bu başarı, Kaspersky United iş ortaklığı programına yaptığımız yatırımın sonucunu yansıtıyor. Ortaklarımızın karlılığını artırmak ve yeni gelir akışları artırmalarına yardımcı olmak için desteğe ihtiyaç duyduklarının farkındayız. Bu nedenle iş ortaklığı programımızı bunu mümkün kılacak araçları sağlamak üzere geliştirdik. Canalys Worldwide Vendor Benchmark, iş ortaklarımıza programımıza güven veriyor ve Kaspersky United'da aldıkları yüksek hizmet kalitesini temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada aktarılanlara göre, Kaspersky United Programı, şirketin yeni iş ortaklarına ulaşma ve mevcut iş ortaklarını daha büyük avantajlarla destekleme misyonunun bir parçası olarak 2019 yılı başında hayata geçirildi. Kaspersky United, iş ortaklarının uzmanlıklarından para kazanmalarına, Kaspersky ile çalışarak daha fazla ödüle ulaşmalarına ve daha fazla uzmanlık, eğitim ve pazarlama fırsatları elde etmelerine yardımcı oluyor.

Kaspersky, Canalys'in bölgesel kanal tanıma programlarında da en üst dereceyi elde etti ve EMEA'da üst üste ikinci kez şampiyon statüsüne layık görüldü. Kaspersky ayrıca şirketin ürün kullanılabilirliği ve tedariki ve hesap yönetiminin etkinliği açısından maksimum puanı alarak Canalys EMEA Vendor Benchmark 2020'de ilk sıraya yerleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak