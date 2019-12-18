Kaspersky, bulut güvenliği çözümlerinde "Güçlü Performans Gösteren" şirket seçildi

18.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:56

Kaspersky, The Forrester Wave: Bulut İş Yükü Güvenliği (CWS), bu yılın 4. Çeyrek değerlendirmesinde güçlü performans gösteren şirket seçildi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Hybrid Cloud Security çözümü aralarında hipervizör koruması, hipervizör koruması ölçeklendirme ve hipervizör koruma stratejisinin de yer aldığı 13 kriterde mümkün olan en yüksek puanları alarak bu unvanı elde etti.



Forrester tarafından hazırlanan raporda Kaspersky için, "Kaspersky çok yönlü ve teknolojik açıdan yetkin bir CWS çözümü sunuyor. Çözümde kapsamlı kullanıcı yönetimi özellikleri, misafir işletim sistemi düzeyinde güçlü destek ve zorlaşan standartları karşılayan onarım politikalarına yer veriliyor. Markalar arasında en güçlü bellek koruması ve dosya bütünlüğü takibi özelliklerine sahip olanlardan biri." ifadelerine yer verildi.

2018'de kullanıma sunulan Kaspersky Hybrid Cloud Security; sanallaştırma, özel ve açık bulut ortamları için müşterilere güvenlik teknolojileri ve denetleme olanağı sunuyor. Bu çözüm davranış tespiti, açık önleme ve fidye yazılımla mücadele gibi birden çok koruma katmanı içeriyor.

Bunların yanı sıra çeşitli güvenlik denetimleriyle de buluttaki veriler ve iş yüklerinin güvenliği sağlanıyor. Bulut ortamının tamamında güvenliği tek bir arayüzden kusursuz bir şekilde yönetme olanağı da büyük önem taşıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, Forrester Wave CWS değerlendirmesinde Güçlü Performans Gösteren şirket unvanı aldıklarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu unvan doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Forrester Wave ayrıca Kaspersky'nin IaaS ve PaaS çözümleri için API kontrolleri geliştirme planına da en yüksek puanı verdi. Bu da müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına yönelik ürün geliştirme önceliğimizle örtüşüyor. Örneğin bir sonraki ürün güncellemesinde Linux için güvenlik işlevlerini genişletmeyi planlıyoruz. Ayrıca veri merkezleri ve yönetilen hizmet sağlayıcıları için daha fazla yönetim özelliği ekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA