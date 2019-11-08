Kaspersky: Bekarlar Günü'nde "finansal kimlik avı saldırılarına" dikkat

08.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:04

Siber güvenlik şirketi Kaspersky , indirimli " Bekarlar Günü" alışverişlerinde "finansal kimlik avı saldırılarına" karşı uyardı. Kaspersky araştırmacıları, Asya ülkelerinde Bekarlar Günü olarak anılan 11 Kasım'ın aktif satış döneminde e-ticaretle ilgili sahtekarlıklarda büyük bir artış olduğuna dikkat çekti.

Araştırmacılar, 2018 yılındaki büyük Bekarlar Günü indirimlerinden önce finansal kimlik avı saldırılarında büyük bir artış belirledi. Buna göre; Ekim ayındaki finansal kimlik avı saldırılarının ortalama sayısı günde 350 bin dolayındayken, 11 Kasım tarihinden birkaç gün önce, saldırıların sayısı büyük artış göstererek 950 bini geçti.

Araştırmacılar bu yıl da benzer spam ve kimlik avı saldırıları yapıldığını gözlemliyor ve herkesi alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Kaspersky güvenlik araştırmacısı Andrey Kostin, şu uyaraları yaptı: "İndirim ve promosyonların kullanıcılara duyurulduğu Bekarlar Günü alışveriş yapmak için en ideal zaman olsa da bu tarih spam ve kimlik avı yapanların da en yoğun çalıştıkları zaman. Dolandırıcılar bu dönemde çok daha aktif oluyorlar. ve bu bağlamda kampanyalardan en kısa sürede yararlanmak isteyen tüketicilerin kimlik avı için kullanılan bir web sitesini gerçek bir web sitesinden ayırma olasılıkları azalıyor. Fakat neticede temel siber güvenlik kurallarına uydukları sürece tüketicilerin endişelenmelerini gerektiren bir durum yok. Yılın en iyi tekliflerini bulma konusunda herkese bol şans diliyorum."Kostin; 11 Kasım'ın spam ve kimlik avı konularıyla bozulmaması için şu tavsiyeleri iletti: 1. E-posta aracılığıyla harika bir teklif veya indirim alırsanız, gömülü bağlantıyı mutlaka inceleyin. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, teklif sayfasına resmi web sitesi aracılığıyla doğrudan erişin.2. Sadece resmi pazar yerleri aracılığıyla alışveriş yapın ve farklı açılış sayfalarına yönlendiriliyorsanız web adreslerine dikkat edin.3. Kaspersky Security Cloud veya Kaspersky Total Security gibi, davranış tabanlı kimlik avı teknolojilerinden yararlanan ve kimlik avı amaçlı sayfalara girmeye çalıştığınızda sizi bilgilendiren, sağlam bir güvenlik çözümü kullanın.4. Aynı parolayı birden fazla web sitesi veya hizmet için kullanmayın çünkü biri çalındığında diğer tüm hesaplarınız risklere açık hale gelir.

Kaynak: DHA

- İstanbul