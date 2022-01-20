Kaspersky, ABD'de en çok patenti alınan Rus menşeli şirket seçildi

Kaspersky, IFI Claims Direct tarafından 2021 yılında ABD'de patenti alınan Rus menşeili şirketler arasında ilk sırada yer aldı.

Kaspersky açıklamasına göre, şirket, devamlı olarak yeni siber güvenlik teknolojileri geliştirip patentini alarak sektördeki liderliğini kanıtlamaya devam ediyor. Bu yenilikler ev kullanıcılarından büyük şirketlere ve hükümetlere kadar herkesin korunması için gelişmiş ve kapsamlı güvenlik çözümleri ve hizmet portföyüne katkıda bulunuyor.

Şirket, ağ ve bilgisayar güvenliği, makine öğrenimi, güvenlik bilgileri, otomotiv teknolojisi ve güvenliği dahil olmak üzere uzman çözümleriyle ilgili alanlarda düzenli olarak patent başvurusunda bulunarak dünyayı güvenli teknolojik fırsatlarla dolu bir geleceğe taşıma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

IFI Claims Direct tarafından yayınlanan yıllık patent sıralaması analizinde Kaspersky, 2021'de yayınlanan 43 patentle ABD'de en çok patent alan Rus şirketi seçildi.Tarihi boyunca yalnızca ABD'de 412 patent alan şirket, Rusya, AB, Çin ve Japonya dahil olmak üzere dünya genelinde 1.200'den fazla patente sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

ABD patent verileri, geçen yıl patent alımlarının toplamda yüzde 7 düştüğünü gösteriyor. Patent büyümesinin görüldüğü tek alan, Kaspersky için önemli bir odak alanı olan makine öğrenimini içeren "belirli hesaplama modellerine dayalı bilgisayar sistemleri" oldu.

IFI sıralamasına göre, Kaspersky'nin son 2 yıldaki başlıca patentli teknoloji alanları arasında ağ güvenliği için ağ mimarileri veya ağ iletişim protokolleri ve belirli hesaplama modellerine dayalı bilgisayar sistemleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Stratejik IP Geliştirme Başkanı Anton Tikhomirov, Kaspersky'ın her zaman yenilikçi bir şirket olduğunu belirterek, "Bu ödül, teknoloji inovasyonu ve AR-GE'deki lider konumumuzu güçlendiriyor. Uzman mucitlerden oluşan ekibimiz, bu patentleri ABD'de ve tüm dünyada geliştiren ve yayınlayan çalışmaları nedeniyle bu takdiri hak ediyor. ABD pazarındaki patent liderliğimiz, yaratıcı gelişime benzersiz bağlılığımızın ve teknolojik fırsatlarımızı tüm dünyadaki pazarlara sunma kararlılığımızın kanıtı niteliğinde." ifadelerini kullandı.