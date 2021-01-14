Kasperksy'den Telegram'ı daha güvenli hale getirecek ipuçları

Yakın zamanda 500 milyondan fazla aktif kullanıcıyı geçen Telegram, sahip olduğu geniş kullanıcı tabanıyla iletişim merkezi, mesaj panosu ve sosyal medya unsurlarını birleştiriyor.

Kaspersky açıklamasına göre, mesajlaşma uygulamalarının gizliliği ve güvenliğinin tartışıldığı mevcut ortamda, Telegram uygulamasının işlevselliğinin basit bir mesaj alışverişinin ötesine geçtiği ve birçok şaşırtıcı özelliğe sahip olduğu, kullanımı arttıkça keşfedilmeye devam ediyor. Bu uygulamayı kullanırken gizlilik ve güvenliği farklı yönleriyle ele almak gerekiyor.

Kaspersky uzmanları, Telegram deneyiminin güvenli olmasını sağlayacak 7 ipucunu şöyle sıraladı:

"Bir kullanıcı adı seçin ve başkalarıyla sohbet ederken gerçek adınız veya telefon numaranız yerine bunu kullanın. Hesabınız için iki faktörlü doğrulamayı (2FA) etkinleştirin. Böylece birisi hesabınızın kontrolünü ele geçirmeye çalışırsa geçici doğrulama kodu içeren bir sesli aramayı veya kısa mesajı ele geçirmesi yeterli olmayacaktır. Bu özelliği 'Ayarlar-Gizlilik' ve 'Güvenlik-İki Adımlı Doğrulama' bölümünde bulabilirsiniz. Bunun yanında kendinize güçlü bir şifre belirlemeyi de ihmal etmeyin. Başkalarıyla sohbet ederken 'Gizli Sohbetler' özelliğini kullanabilirsiniz. Bu, sohbetlerinizin daha iyi şifreleneceği anlamına gelir. Böylece her mesaj, yalnızca sizin ve alıcınızın kullanabileceği anahtarlarla şifrelenir. Sohbet ederken veya başkalarını ararken bir VPN bağlantısı kullanın. Fazladan bir güvenlik katmanı iletişiminizi daha iyi koruyacaktır. 'Ayarlar-Gizlilik ve Güvenlik' içinde bulunan 'Etkin Oturumlar' seçeneğini düzenli olarak gözden geçirin. Bu özellik, Telegram hesabınızın başka bir cihazda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini öğrenmenize yardımcı olur. Bilinmeyen veya şüpheli bir oturuma rastlarsanız bu oturumları sonlandırın ve iki adımlı doğrulama şifrenizi değiştirin. Gizliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için Telegram'a kaydolurken gerçek cep telefonu hattınız yerine sanal bir numara kullanın. Bu tek kullanımlık bir sanal numara olmasın, aksi takdirde birileri yine de hesabınızı ele geçirebilir. Bilgilerinizin sizin açınızdan güvenli bir noktaya kadar özel olduğundan emin olun."

Ayarlarda yapılması gerekenlere dikkat edilmeli

"Ayarlar" altındaki "Gizlilik ve Güvenlik" seçenekleri altında bulunan ayarların detayları şöyle:

"Telefon numaranız... Telefon numarasını seçin. 'Telefon numaramı kim görebilir' kısmını 'hiç kimse', 'beni numaramla kim bulabilir' kısmını 'kişilerim' olarak değiştirin.

Aktivitenizi kimler görebilir? 'Son görülme ve çevrim içi' seçeneğine dokunun, 'kimse' olarak değiştirin.

Profilinizi kimler görebilir? Profil fotoğraflarına gidin ve 'kişilerim'i seçin.

Sizden iletilen mesajdaki adınıza dokunarak hesabınızı kimler görebilir? 'İletilerimi iletirken hesabıma kimler bağlantı ekleyebilir' bölümünde 'yönlendirilen mesajlar'ı seçin-'kişilerim'i seçin.

Sizi kim arayabilir? 'Aramalar'a dokunun. İnternetteki herhangi birinden yalnızca sizin kullanıcı adınızı bildiği için arama almak istiyorsanız 'herkes'i seçin. Burada önemli bir ayar var. Birbirimizi aradığımızda, çoğu durumda bu doğrudan bir bağlantıdır. Bu, aramanın iki veya daha fazla kullanıcı arasında Telegram sunucularından geçmeden yapıldığı anlamına gelir. Bu çağrı kalitesini artırırken, kullanıcının IP adresini ortaya çıkarır. 'Eşler arası' ayarının gelişmiş güvenliği için 'kişilerim' seçeneğini kullanın.

Sizi çeşitli içeriğe sahip mesaj panolarına kimler davet edebilir? "Gruplar"a basın. Birinin sizi izniniz olmadan rastgele bir gruba eklemesini istemiyorsanız 'kişilerim' seçeneğini kullanın.

Akıllı telefonunuza bakarken mesajlarınızı kimler görebilir? 'Şifre kilidi'ni seçin-telefonunuzu eline alan herhangi birinin mesajlarınıza ulaşma riskini en aza indirmek istiyorsanız seçeneği etkinleştirin. Bu seçenek etkinleştirildiğinde Telegram her açılışta şifrenizi veya parmak izinizi ister. Bununla birlikte güvenliğinize dair en önemli ipucu, cihazınızda yüklü herhangi bir uygulamanın işlevselliğini tam olarak anladığınızdan emin olmaktır."

"Telegram'ın işlevleri basit bir mesaj alışverişinin ötesinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Siber Güvenlik Uzmanı Dmitry Bestuzhev, konu Telegram olduğunda onu bir platform olarak adlandırmanın daha uygun olabileceğini belirterek, "Çünkü işlevleri, basit bir mesaj alışverişinin çok ötesine geçiyor. Örneğin, 'Yakındaki Kişiler' adlı bir özellik var. Çevrenizdeki diğer Telegram kullanıcılarını ve bunların oluşturduğu grupları buluyor. Siz veya çocuklarınız Telegram'ı kullandığınızda kullanıcıların sizin veya başkalarının erişebileceği ve görebileceği her türlü içeriği paylaşmakta özgür olduğunu anlamanız gerekir. Uygulamanın mevcut sürümü bu grupların gösterilmesini devre dışı bırakmaya izin vermese de konumunuzu iletmeyi önleyecek ve yakındaki kullanıcılar için görünmez olacak şekilde Telegram ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu