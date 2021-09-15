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KASMEK'te kurslar 2 Ekim'de başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
KASMEK'te kurslar 2 Ekim'de başlıyor

Kastamonu'da sanata, teknolojiye, çocukların gelişimine ve üretime katkı sağlayacak olan mesleki eğitim kursları Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği içerisinde 2 Ekim'de başlayacak.

Kastamonu'da sanata, teknolojiye, çocukların gelişimine ve üretime katkı sağlayacak olan mesleki eğitim kursları Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği içerisinde 2 Ekim'de başlayacak.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun gerekli çalışmaları yaptırıp şehre kazandırdığı Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Kurs Merkezi (KASMEK), 2 Ekim itibariyle kapılarını açacak. KASMEK'te 2 robotik kodlama atölyesi, 1 bilişim teknolojileri atölyesi, 3 müzik atölyesi, 1 zeka oyunları atölyesi ve 3 çok amaçlı atölyede kursiyerlere hizmet verilecek. İlk etapta Robot Uygulamaları, Arduino Devreleri ve Tasarımı, Satranç Başlangıç Düzeyi, Zeka Oyunları Başlangıç Düzeyi, Ut Eğitimi, Gitar Eğitimi (Popüler Gitar) ve Piyano Eğitimi 1 kursları başlatılacak. Ayrıca vatandaşların talep ettiği ve yeterli sayıya ulaşılan tüm kurslarda KASMEK çatısı altında gerçekleştirilecek. 2 Ekim tarihi itibariyle başlayacak olan kurslar için kayıtlar KASMEK bünyesindeki Kurs Kayıt Bürosu'na gerçekleştirilecek.

Göreve geldikleri gün itibariyle eğitimin, liyakat sahibi olmanın önemine değindiklerini vurgulayan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "KESOB ile yaptığımız protokolle atıl vaziyette duran binada gerekli onarımları yapıp Kastamonu'muza mesleki eğitim kurslarını hediye etmekten ötürü büyük mutluluk duyuyorum. Her işte eğitim önemli. Üretmek önemli. Sanat önemli. Gelecek için yazılım önemli. Bu doğrultuda tüm Kastamonu'ya hizmet edebilmek gerekli. İnanıyorum ki çok iyi sonuçlar alacağız. KASMEK, Kastamonu'muza hayırlı olsun" diye konuştu.

Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi ve Kastamonu Kadıdağı Halk Eğitimi Merkezi'yle iş birliği içerisinde kursların verileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Vidinlioğlu, omuz omuza Kastamonu'ya hizmet verileceğini kaydetti. - KASTAMONU

KASMEK'te kurslar 2 Ekim'de başlıyor

KASMEK'te kurslar 2 Ekim'de başlıyor

KASMEK'te kurslar 2 Ekim'de başlıyor

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