Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi perşembe günleri geçici süreyle ziyarete kapatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yasaklı ırkların kısırlaştırılarak çip takılması işlemlerinin yapılabilmesi için geçici bir süre perşembe günleri de ziyarete kapatıldı.

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yasaklı ırkların kısırlaştırılarak çip takılması işlemlerinin yapılabilmesi için geçici bir süre perşembe günleri de ziyarete kapatıldı. Bakımevi, geçen yıl hayvanların bakımı için salı günleri ziyarete kapatılmıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Hayvanları Koruma Kanununda yapılan değişiklik nedeniyle tehlike arz eden köpeklerin kısırlaştırılarak çip takılması ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından PETVET Kimlik Sisteminde kayıt altına alınması için verilen yasal sürenin 14 Ocak 2022 tarihinde sona erdiği anımsatıldı.

Bu süreçte hayvanların bir kısmının kısırlaştırılmadan bakımevlerine terk edildiği, bir kısmının da sokağa bırakıldığı belirtilen açıklamada, bu hayvanların toplama ekipleri tarafından bakımevlerine getirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarını sürdürdüğü Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, çok sayıda köpeğin bakımevine getirilmesi ve bu hayvanların ivedilikle kısırlaştırılması gerektiğinden, işlemlerin daha sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi amacıyla salı günlerinin yanı sıra geçici bir süre perşembe günleri de ziyarete kapalı olacaktır" denildi. - MERSİN

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