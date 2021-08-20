Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, 1 Eylül'e kadar ziyarete kapatıldı
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Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, 1 Eylül'e kadar ziyarete kapatıldı

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, 1 Eylül'e kadar ziyarete kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, korona virüs vakaları nedeniyle 20 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ziyarete kapatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, korona virüs vakaları nedeniyle 20 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ziyarete kapatıldı. Bu sürede bakımevinin sokak hayvanları için tedavi ve bakım hizmetleri devam edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarını sürdürdüğü Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, korona virüs vakaları nedeniyle bir süre vatandaş ziyaretine kapalı olacak. Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde 20 Ağustos'tan itibaren 1 Eylül'e kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek. Bu süreçte bakımevinde kalan hayvanların tedavi ve bakımları rutin bir biçimde sürdürülecek. - MERSİN

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Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, 1 Eylül'e kadar ziyarete kapatıldı
Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, 1 Eylül'e kadar ziyarete kapatıldı
Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, 1 Eylül'e kadar ziyarete kapatıldı
Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, 1 Eylül'e kadar ziyarete kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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