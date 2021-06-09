"Kasları ısıtmadan spor yapmak kırık oluşmasına neden olabilir"
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"Kasları ısıtmadan spor yapmak kırık oluşmasına neden olabilir"

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Haberler | Sağlık

"Kasları ısıtmadan spor yapmak kırık oluşmasına neden olabilir" Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Altuner: "Vücuttaki ağrının hareket ağrısı mı istirahat ağrısı mı olduğuna dikkat edilmeli" Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr.

"Kasları ısıtmadan spor yapmak kırık oluşmasına neden olabilir"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Altuner:

"Vücuttaki ağrının hareket ağrısı mı istirahat ağrısı mı olduğuna dikkat edilmeli"

KAYSERİ - Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Altuner, ısınan havalarda insanların hareketli döneme geçerken dikkat etmeleri gerek konular ile ilgili verdiği bilgilerde kasları ısıtmadan aktivite yapmanın kırıklara sebep olacağını belirterek, "Ağrının hareket ağrısı mı istirahat ağrısı mı olduğuna dikkat edilmeli" dedi.

Günlük yaşantıdaki hareketsizlikten hareketli döneme geçerken dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Dr. Mustafa Altuner, "Ortopedi genel olarak kas iskelet sistemi ile ilgilendiği için servikal bölgeden başlayıp, omurga, kalça, diz, ayaklardaki durumlarla ilgilenen bir bilim dalıdır. Kovid döneminde insanlar evde çok aktiviteleri olmadığı için kilo aldılar. Birde kasları atrofiye uğramış olabilir, yağlanmış veya zayıflamış olabilir. Hareketli döneme geçildiğinde de kemikten daha çok kas ve sinir dokuları zedelenebilir. Bunun için günlük yaşantımızda geçiş dönemlerinde biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bel ağrısı insan yaşamının değişik dönemlerinde değişik klinik belirtiler verilebilir. Çocuk çağı, erişkin yaşı ve ile yaş dönemleri farklı olur. Çocukluk çağlarında daha çok kalıtsal hastalıklar, olduğu orta yaş grubunda daha çok aktif için spor yaralanmaları, günlük yaşamdaki inşaat işleri veya ağır işlerde çalıştıkları için kas iskelet sistemi daha ön plandadır. İleri yaştakilerde de kireçleme dediğimiz hastalıklar ön planda olmaktadır. Bunların da kendi içerilerindeki ağrıları ve klinik belirtileri farklıdır" dedi.

Altuner, hareket ağrısını ve istirahat ağrısının ayırt edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey ağrının hareket ağrısı mı? İstirahat ağrısı mı? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İstirahat ağrıları çok önemli çünkü gece bizi rahatsız eden ve uykumuzu kaçıran ağrılardır. Bizimde bu tarz ağrılara daha çok dikkat etmemiz ve daha ciddiye almamız gerekir. Bunlarda altta yatan bir tümöral oluşumdan enfeksiyona kadar çıkabilir. Ancak gece değil de gündüz normal hareketli dönemimiz de ağrı olduğunda bunlar daha çok mekanik bir ağrıdır. Spor aktivitelerinden önce kasları güçlendirmek için egzersizler yapmak lazım. Isınmadan zayıf adaleler ile spor faaliyetlerine geçtiğimizde çok ağrılı bir dönem geçirebiliriz hatta kırıklarla karşılaşabiliriz. Çünkü kas dokusu aynı zamanda kemik dokumuzu koruyan bir organdır. Bu nedenle kaslarımızı güçlendirmemiz gerekir. Ayrıca sigara beldeki kas, tendon ve diskin dolaşımını önemli derecede etkiliyor. Sigara içenler, obez olanların çok dikkatli olması ve ani hareketlerden kaçması lazım" ifadelerini kullandı.

'Kasları ısıtmadan spor yapmak kırık oluşmasına neden olabilir'
'Kasları ısıtmadan spor yapmak kırık oluşmasına neden olabilir'
'Kasları ısıtmadan spor yapmak kırık oluşmasına neden olabilir'
'Kasları ısıtmadan spor yapmak kırık oluşmasına neden olabilir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

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