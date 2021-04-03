Saniyeler içerisinde paket servis motosikletini çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

Saniyeler içerisinde paket servis motosikletini çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı Bursa'da bir dönerci dükkanının önünde duran motosikleti saniyeler içerisinde çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Saniyeler içerisinde paket servis motosikletini çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

BURSA - Bursa'da bir dönerci dükkanının önünde duran motosikleti saniyeler içerisinde çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün Gazcılar Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam için paket servise hazırlanan dükkandaki çalışanların yoğunluğunu fırsat bilen hırsız, kapının önündeki motosikleti saniyeler içerisinde çalarak gözden kayboldu. Olaydan bir dakika sonra paket götürmek için dışarı çıkan kurye, motosikleti yerinde göremeyince güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin dükkanı yolun karşı tarafından izlediği ve yoğunluktan faydalanarak kapının önünde duran motosikleti saniyeler içerisinde çalarak kaçtığı görüldü. Durumu polise bildiren işletme sahipleri, motosikletin bir an önce bulunmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR