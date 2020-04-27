Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk
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Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk

- Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk Gaziantep'te kameralara yakalanan motosikletli aile 'bu kadarda olmaz' dedirtti Motosikletli ailenin kasksız, tedbirsiz yolculuğu 'bu kadarda olmaz' dedirtti.

Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk
27.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:09

- Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk

Gaziantep'te kameralara yakalanan motosikletli aile 'bu kadarda olmaz' dedirtti

GAZİANTEP - Motosikletli ailenin kasksız, tedbirsiz yolculuğu 'bu kadarda olmaz' dedirtti.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği Gaziantep'te trafik yoğunluğu yaşanırken yandan sepetli motosikletiyle kent merkezinde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte hiçbir güvenlik önlemi almadan hareket eden aile dikkatlerden kaçmadı.

Korona virüse karşı verilen mücadelede alınan tedbirlerin adete içinden geçen aile kasksız, tedbirsiz hareket etmenin dışında kırmızı ışıktan da geçerek kazaya da davetiye çıkardı.

Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk

Kaynak: İHA

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