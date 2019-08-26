Kasksız sürücülere 113 bin TL ceza

26.08.2019 16:46

Muğla İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından sorumluluk bölgelerinde motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi gerçekleştirdi.



Jandarma sorumluluk bölgelerinde 2018 yılında meydana gelen kazaların yüzde 32'si, 2019 yılı 8 aylık dönemde ise yüzde 34'ünü motosikletler oluşturduğu, bu kazaları en aza indirmek için denetimlerin sıklaştırıldığı açıklandı. Bu kapsamda Jandarma trafik timleri tarafından 24-25 ağustos tarihleri arasında jandarma sorumluluk alanlarında denetim gerçekleştirildi.



Denetimlere 43 jandarma trafik timi, 5 motosikletli trafik timi, 36 jandarma asayiş timi olmak üzere 247 personel denetimlerde görev aldı. Jandarma trafik timleri tarafından Bin 935 motosiklet kontrol edilirken, 271 sürücüye 113 bin 258 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde muayenesi ve tescili olmayan 76 motosiklet trafikten men edilirken, yasal sınırların üzerinde alkollü bir şekilde motosiklet kullandığı tespit edilen 4 sürücünün sürücü belgeleri geri alındığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA