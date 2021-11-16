KASKSIZ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ OYUNU KAMERADA - Haberler
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KASKSIZ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ OYUNU KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da kasksız şekilde motor kullanan genç, seyir halindeyken ellerini bırakıp uzandı ve sigara içti.

ANTALYA (DHA) - Antalya'da kasksız şekilde motor kullanan genç, seyir halindeyken ellerini bırakıp uzandı ve sigara içti. O anları görüntüleyen kişiye, iki elinin baş parmağı ile 'okey' diyen gencin ölüme davetiye çıkaran hareketleri kameraya yansıdı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova mahallesinde trafiğe açık yolda kasksız motor kullanan gencin hareketleri 'pes' dedirtti. Seyir halindeyken oturduğu yere uzanıp ayaklarını motorun benzin deposu üzerine koyan genç, sigara yakıp bir süre öyle seyretti. Sosyal medyada yayınlamak için yaptığı tahmin edilen ve kendini görüntüleyen arkadaşına iki elinin baş parmakları ile 'okey' diyen sürücünün o hareketleri, kameraya saniye saniye yansıdı.

Sorumsuzca motor kullanan gencin hareketleri, sosyal medyada büyük tepki gördü.

KASKSIZ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ OYUNU KAMERADA

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