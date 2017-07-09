Kasksız Motosikletli Kazada Öldü

AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'nde, ağabeyinin nişan töreninden dönerken motosikletiyle şerit ihlali yapan 24 yaşındaki Okan Sırma, bir minibüsün çarpması sonucu öldü.



Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Bozdoğan'ın kırsal Kavaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ağabeyi Gökhan Sırma'nın Nazilli'deki nişan törenine katılan Bozdoğan Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Okan Sırma, 09 B 1283 plakalı motosikletiyle Bozdoğan'daki evine dönmek üzere yola çıktı. Kavaklı Mahallesi yakınlarına geldiğinde Sırma, kullandığı motosikletin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan motosiklet şerit ihlali yaparak karşıdan gelen 40 yaşındaki Erol Duymaz yönetimindeki 09 KK 686 plakalı minibüse çarpıştı. Kasksız motosiklet sürücüsü Sırma, çarpışmanın şiddetiyle asfalta fırladı. Sağ bacağı kopan ve başını asfalta çarpan Sırma, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sırma, burada doktorladrın müdahalesine rağmen beyin kanamasından kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Aydın